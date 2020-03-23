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Лайфхаки от Сергея Притулы: чем занять детей на карантине

Lite » Новости шоу-бизнеса 23.03.2020 - 12:31
Лайфхаки от Сергея Притулы: чем занять детей на карантине
Сергей Притула с сыном и дочкой (фото: Новый канал)

Ведущий Нового канала поделился идеями, как провести время с детьми, пока все на карантине. Познавательные игры, книги и документальные фильмы – и это далеко не весь список

У Сергея Притулы двое детей – 11-летний Дмитрий и двухлетняя Соломия. Ведущий рассказал Новому каналу, как проводит время с сыном и дочкой дома.

– Каратнтин із дітьми не викликає якогось дискомфорту, – делится Притула. – Навпаки, мала от взагалі дуже тішиться. Востаннє вона зі мною проводила стільки часу, коли я ногу зламав (смеется). Ми граємо з нею в лото, вчимо літери, складаємо Lego та пазли. Словом, не сумуємо.

А вот старший сын ведущего Дима карантин ощутил по полной. Вечно занятый на различных секциях и курсах, он не сразу привык к более спокойному режиму.

– З Дмитриком спочатку було трошки складніше, бо навіть на канікулах, коли немає занять у школі, він все одно щодня чимось зайнятий, – объясняет ведущий «СуперИнтуиции». – А тут виявилось, що у комп'ютерну академію ходити не можна, в басейн – теж, ЛФК (лечебная физкультура – прим.ред.) – «охрана-отмєна», барабани – відпочинуть, додаткові заняття з хімії теж «в утиль». Тому в перші кілька днів малого трохи «накривало» від свободи й того, що є стільки вільного часу.

Лайфхаки от Сергея Притулы: чем занять детей на карантине

По словам Притулы-старшего, сын нашел, чем заняться дома. Как уже известно, одно из главных увлечений семьи ведущего – книги.

– Але потім ми зібралися і впорядкували щоденний графік, – рассказывает Сергей. – Є онлайн-заняття, є самостійне опрацювання шкільної програми і виконання «домашок». Перед карантином я смачно прикупив книг, половину він вже прочитав. Барабани вдома є, тому на них теж трохи займається. А ще має достатньо часу, щоб дивитися документальні фільми про авіацію, останнім часом ця тема його дуже цікавить.

Ну, а кроме этого по средам в 19:00 на Новом канале можно всей семьей посмотреть «СуперИнтуицию» с Сергеем Притулой.

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