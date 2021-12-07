ru ua
Вт, 07 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

LATEXFAUNA презентуют в Киеве новый альбом, который они посвятили героям

Новина українською →
Киев, Вторник 07 декабря 2021 14:15
LATEXFAUNA презентуют в Киеве новый альбом, который они посвятили героям LATEXFAUNA анонсировали большой концерт в STEREO (фото: Много Воды / Анна Евстигнеева)
Автор: Дмитрий Войналович

Киевские инди-рокеры LATEXFAUNA неожиданно даже для многих своих фанатов анонсировали сразу несколько интригующих событий.

О чем идет речь? Рассекречиваем все детали ниже – в материале Lite.

Итак. Прежде всего, 7 декабря музыканты сообщили о выходе нового альбома – второго студийника после" Ajahuaska", вышедшего еще три года назад.

Свежий лонгплей Дима Зезюлин и Ко посвятили героям.

"Фантастическим и реальным, эпическим, порой трагическим, сильным и таким героям, какими каждый из нас когда-то становится", – комментируют музыканты.

Второй сюрприз – большой сольный концерт в STEREO, где все присутствующие смогут насладиться новыми шедеврами и старыми хитами команды.

Грандиозное действо с незабываемым шоу состоится 29 апреля.

LATEXFAUNA презентуют в Киеве новый альбом, который они посвятили героям

Афиша концерта LATEXFAUNA в STEREO

Стоимость билетов на весенний киевский сольник LATEXFAUNA стартует от 450 гривен (в фан-зоне).

Кстати, перед киевским концертом ребята выступят в Харькове и Днепре – 4 и 5 февраля соответственно.

А если вы забыли (или еще не знали) песни LATEXFAUNA – предлагаем насладиться несколькими их шлягерами.

"Bounty"

"Evpatoria"

"Surfer"

"Arktika"

"Doslidnytsya"

Напомним, недавно Океан Ельзи объявили первую дату стадионного тура.

Читайте LITE в Google News
Новости шоу-бизнеса
Танцы со звездами: яркие моменты
Танцы со звездами: яркие моменты
Холостячка: интриги шоу
Холостячка: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Таких диагнозов не существует: Комаровский назвал три заболевания, которых нет в медицине
Таких диагнозов не существует: Комаровский назвал три заболевания, которых нет в медицине