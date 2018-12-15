Lady in red: Полякова поразила новым образом

Ольга Полякова (фото: РБК-Украина)

Певица появилась в шикарном образе на фотосессии социального проекта

Вечером, 14 декабря, певица и шоу-вумен Ольга Полякова, которую недавно заподозрили в беременности, блистала в шикарном красном костюме на мероприятии в поддержку использования ремня безопасности. Об этом она сообщила на своей Instagram-странице.

Ольга Полякова в красном (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Своим образом супер-блондинка продемонстрировала, что пристегиваться нужно всегда – даже если ты в праздничном фешн-луке идешь на вечеринку. Ольга сообщила, что она приняла участие в фотосессии социального проекта.

"Добрый вечер. Вчера приняла участие в фотосессии для замечательного социального проекта организованного Центром демократии и верховенства права (CEDEM), который должен помочь донести украинцам, что необходимо пристёгиваться ремнём безопасности каждый раз когда ты садишься в автомобиль, даже если ты едешь в праздничном фешн-луке на вечеринку", - написала звезда.

Скриншот поста (instagram.com/polyakovamusic)

Полякова акцентировала на том, что пристегиваться нужно несмотря ни на что, даже если ты рискуешь помять наряд.

"Лучше - пару лишних складок на одежде от ремня безопасности, чем ставить под риск свою жизнь! Пристегнутый ремень безопасности увеличивает шанс сохранить жизнь в случае аварии в два раза! Я считаю необходимым привлечь внимание общества к этой проблеме!", - сказала селебрити.

Пользватели восхитились новым образом звезды - на странице огромное количество восторженных комментариев. Фолловеры таже поблагодарили певицу за участие в таком важном социальном проекте.

"Шикарная! Я смотрю как на богиню. Это самая красивая женщина в мире! Краше нету 100% эта фигура, лицо. Желаю вам огромного счастья!", - написала svet_kousa.

"Как стильно, Оля. Костюм бомба", - сказала kristinaorinnik.

"Когда самая яркая женщина Украины советует пристегиваться, то стоит к этому прислушиваться. Хотя, к сожалению ни все это делают", - прокомментировала irina.malik_losevskay.

Скриншот комментариев (instagram.com/polyakovamusic)

Напомним, ранее мы писали о том, что младшая дочь Поляковой покорила сеть трогательной песней.

Также мы сообщали о том, что Полякова раскритиковала своих коллег и сказала о главной цели которой она хочет достигнуть в 2019 году.

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