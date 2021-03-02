Квиткова ответила хейтерам по поводу беременности: спешу быть полненькой

Квиткова ответила хейтерам по поводу беременности: спешу быть полненькой
Жена героя реалити-шоу "Холостяк 9" Никиты Добрынина Даша Квиткова написала огромный пост для хейтеров ее беременности. Сейчас девушка находится на 20-й неделе, но пользователи сети считают, что знаменитость стремится выглядеть "беременнее", чем есть на самом деле.
Ответ хейтерам Даша Квиткова опубликовала на своей странице в Instagram.
Она также опубликовала селфи в салоне автомобиля, на котором скрывает свои формы.
"Мой самый любимый вид комментариев сейчас — это "она все преувеличивает и спешит быть беременной, выпадаю с ее сторис", — делится звезда.
Даша Квиткова (фото: instagram.com/kvittkova)
Также Квиткова рассказала, какие у нее были замеры до беременности и на 20-й неделе.
До беременности:
- Рост 165
- Грудь 75
- Талия 59
- Бедра 94
Актуальные замеры:
- Грудь 85
- Талия 87
- Бедра 110
"Если бы я могла оставаться в своем 36-м размере и носить верх ХS, я бы с радостью это делала, комментаторы мои любимые. Тут скорее я спешу быть полненькой, а не беременной. Посылаю всю свою любовь тем, кто обожает меня уколоть, поддеть в чем-то и всегда знают мою жизнь лучше, чем я. Спасибо, что вы моя самая внимательная и преданная аудитория", — добавила знаменитость.
Беременная Даша Квиткова и Никита Добрынин (фото: instagram.com/kvittkova)
Напомним, что ранее Квиткова рассказала, когда родит первенца.
Как мы ранее писали, 22-летняя звезда Дарья Квиткова рассказала, что беременность ей дается совсем нелегко и первые месяцы ее преследовал жуткий токсикоз.