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Квиткова ответила хейтерам по поводу беременности: спешу быть полненькой

Новина українською → Вторник 02 марта 2021 21:06
Квиткова ответила хейтерам по поводу беременности: спешу быть полненькой Даша Квиткова (фото: instagram.com/kvittkova)
Автор: Анна Киселева

Жена героя реалити-шоу "Холостяк 9" Никиты Добрынина Даша Квиткова написала огромный пост для хейтеров ее беременности. Сейчас девушка находится на 20-й неделе, но пользователи сети считают, что знаменитость стремится выглядеть "беременнее", чем есть на самом деле.

Ответ хейтерам Даша Квиткова опубликовала на своей странице в Instagram.

Она также опубликовала селфи в салоне автомобиля, на котором скрывает свои формы.

"Мой самый любимый вид комментариев сейчас — это "она все преувеличивает и спешит быть беременной, выпадаю с ее сторис", — делится звезда.

Квиткова ответила хейтерам по поводу беременности: спешу быть полненькой

Даша Квиткова (фото: instagram.com/kvittkova)

Также Квиткова рассказала, какие у нее были замеры до беременности и на 20-й неделе.

До беременности:

  • Рост 165
  • Грудь 75
  • Талия 59
  • Бедра 94

Актуальные замеры:

  • Грудь 85
  • Талия 87
  • Бедра 110

"Если бы я могла оставаться в своем 36-м размере и носить верх ХS, я бы с радостью это делала, комментаторы мои любимые. Тут скорее я спешу быть полненькой, а не беременной. Посылаю всю свою любовь тем, кто обожает меня уколоть, поддеть в чем-то и всегда знают мою жизнь лучше, чем я. Спасибо, что вы моя самая внимательная и преданная аудитория", — добавила знаменитость.

Квиткова ответила хейтерам по поводу беременности: спешу быть полненькой

Квиткова ответила хейтерам по поводу беременности: спешу быть полненькой

Беременная Даша Квиткова и Никита Добрынин (фото: instagram.com/kvittkova)

Напомним, что ранее Квиткова рассказала, когда родит первенца.

Как мы ранее писали, 22-летняя звезда Дарья Квиткова рассказала, что беременность ей дается совсем нелегко и первые месяцы ее преследовал жуткий токсикоз.

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