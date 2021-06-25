ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Квиткова и Добрынин показали свой загородный дом: "глаз дергается"

Новина українською →
Пятница 25 июня 2021 11:04
Квиткова и Добрынин показали свой загородный дом: "глаз дергается" Даша Квиткова и Никита Добрынин (фото: instagram.com/kvittkova)
Автор: Марина Настевич

Победительница Холостяк 9 Даша Квиткова, ставшая женой Никиты Добрынина, совсем скоро подарит ему сына. Пара заканчивает ремонт в своем загородном доме, который они купили еще осенью прошлого года, чтобы успеть до рождения малыша. Будущая мама показала кадры из нового семейного гнездышка и посетовала на дороговизну ремонта.

Даша и Никита устроили милую фотосессию в доме и во дворе, а снимками девушка поделилась в Instagram.

Квиткова, которая находится на последних сроках беременности, предстала в свободном длинном белом платье и кроссовках. Волосы она оставила распущенныи и сделала легкий макияж. Ее супруг же был в черных шортах и белой футболке.

Квиткова и Добрынин показали свой загородный дом: &quot;глаз дергается&quot;

Влюбленные сделали забавные фото в комнатах, где еще идет ремонт, при этом мило обмазав друг другу лица белой краской. Также есть кадр во дворе дома, на котором Никита нежно обнимает живот жены.

Квиткова и Добрынин показали свой загородный дом: &quot;глаз дергается&quot;Квиткова и Добрынин показали свой загородный дом: &quot;глаз дергается&quot;Квиткова и Добрынин показали свой загородный дом: &quot;глаз дергается&quot;Квиткова и Добрынин показали свой загородный дом: &quot;глаз дергается&quot;

Будущая мама призналась, что за ту сумму, что они потратили на ремонт, они могли бы уже купить две квартиры в центре Киева.

"Вчера мы с Никитой решили продать почку, возможно не одну, после очередного чека за ремонтные работы. По подсчетам мы могли бы купить уже две квартиры в центре. Глаз дергается. Радует только то, что мы уже на финише и вот-вот заедем в дом. Мотивацию и силы дает маленький мальчик внутри", - поделилась Квиткова.

Квиткова и Добрынин показали свой загородный дом: &quot;глаз дергается&quot;

Даша Квиткова и Никита Добрынин показали свой роскошный загородный дом (фото: instagram.com/kvittkova)

Поклонники поддержали пару в комментариях и оставили им много теплых слов.

  • Очень красивые фотографии! Вдохновилась! Жалею, что когда делали ремонт, не сделали такие
  • Идеальные
  • Зате в будинку все буде так як Вам буде подобатися. Головне, щоб Ви і малюк були щасливі
  • Ви круті
  • Які щасливі
  • Ребят, заряжаете и мотивируете своим примером
  • Какие вы молодцы, уже очень интересно увидеть дом с ремонтом
  • Самая лучшая пара в Instagram, за вами приятно наблюдать Вы очень милые, красивые и просто лучшие
  • Какие вы классные
  • Главное, чтоб результат радовал. Ждём новоселья!
  • Большие молодцы

Напомним, ранее Даша Квиткова рассказала о подготовке к родам и своем самочувствии на 9 месяце беременности.

Читайте LITE в Google News
Никита Добрынин Даша Квиткова
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостяк: интриги шоу
Холостяк: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Вакцинация от коронавируса: эпидемиолог объяснила, нужна ли третья прививка
Вакцинация от коронавируса: эпидемиолог объяснила, нужна ли третья прививка