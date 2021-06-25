Квиткова и Добрынин показали свой загородный дом: "глаз дергается"

Победительница Холостяк 9 Даша Квиткова, ставшая женой Никиты Добрынина, совсем скоро подарит ему сына. Пара заканчивает ремонт в своем загородном доме, который они купили еще осенью прошлого года, чтобы успеть до рождения малыша. Будущая мама показала кадры из нового семейного гнездышка и посетовала на дороговизну ремонта.

Даша и Никита устроили милую фотосессию в доме и во дворе, а снимками девушка поделилась в Instagram.

Квиткова, которая находится на последних сроках беременности, предстала в свободном длинном белом платье и кроссовках. Волосы она оставила распущенныи и сделала легкий макияж. Ее супруг же был в черных шортах и белой футболке.

Влюбленные сделали забавные фото в комнатах, где еще идет ремонт, при этом мило обмазав друг другу лица белой краской. Также есть кадр во дворе дома, на котором Никита нежно обнимает живот жены.

Будущая мама призналась, что за ту сумму, что они потратили на ремонт, они могли бы уже купить две квартиры в центре Киева.

"Вчера мы с Никитой решили продать почку, возможно не одну, после очередного чека за ремонтные работы. По подсчетам мы могли бы купить уже две квартиры в центре. Глаз дергается. Радует только то, что мы уже на финише и вот-вот заедем в дом. Мотивацию и силы дает маленький мальчик внутри", - поделилась Квиткова.

Даша Квиткова и Никита Добрынин показали свой роскошный загородный дом (фото: instagram.com/kvittkova)

Поклонники поддержали пару в комментариях и оставили им много теплых слов.