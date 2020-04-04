Квадратная Регина: Тодоренко подвергалась критике в сети из-за своего наряда

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Ведущая привела пример критических замечаний в свой адрес

Жизнерадостная Регина Тодоренко не падает духом даже на карантине и не дает впасть в уныние своим поклонникам. Она продолжает сниматься в российском развлекательном шоу "Маска", придерживаясь всех норм и правил безопасности во время съемочного процесса, и радовать кокетливыми луками с экранов. Кроме того, ведущая продолжает баловать поклонников уже отснятыми и смонтированными выпусками авторского шоу "Пятница с Региной", она также поделились закулисными кадрами с подписчиками в Instagram.

На видео Регина эмоционально поет песню под аккомпанемент звездной гостьи Клавы Коки. На ведущей – красный топ с плотной чашкой и кожаные широкие шорты с завышенной талией.

Ведущая решила оригинально прорекламировать новый выпуск своей программы: "Срочно! "Квадратная Регина, зачем ногу задираешь, тьфу, толстуха" - написала она, тем самым привлекая вниманию аудиторию.

Стоит отметить, что не слишком удачный выбор наряда действительно повлек за собой массу критических комментариев от подписчиков звезды, хотя многие поддержали Регину.

Шорты ужасно на вас смотрятся. Куда фигура пропала?

Региночка, голос сильный! Почему, если знаешь, что с фигурой проблемы, надеваешь такие луки

Регина, вы очень позитивная, яркая, красивая! На вас очень приятно смотреть

Да тут не с фигурой проблемы, как тут пишут некоторые. Такие шорты любую эталонную фигуру сделают квадратной. Мода какая-то жуткая

Регина молодец! Обожаю! Главное самой получать кайф от жизни! А что о тебе говорят другие, их проблемы

Такая классная! Прям балдею от вашей жизнерадостности

Всегда красотка

Скриншот комментариев

Ранее Регина Тодоренко предстала перед поклонниками в образе "настоящей принцессы" около кареты.