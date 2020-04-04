ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Квадратная Регина: Тодоренко подвергалась критике в сети из-за своего наряда

Lite » Новости шоу-бизнеса 04.04.2020 - 10:54
Квадратная Регина: Тодоренко подвергалась критике в сети из-за своего наряда
Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Ведущая привела пример критических замечаний в свой адрес

Жизнерадостная Регина Тодоренко не падает духом даже на карантине и не дает впасть в уныние своим поклонникам. Она продолжает сниматься в российском развлекательном шоу "Маска", придерживаясь всех норм и правил безопасности во время съемочного процесса, и радовать кокетливыми луками с экранов. Кроме того, ведущая продолжает баловать поклонников уже отснятыми и смонтированными выпусками авторского шоу "Пятница с Региной", она также поделились закулисными кадрами с подписчиками в Instagram.

На видео Регина эмоционально поет песню под аккомпанемент звездной гостьи Клавы Коки. На ведущей – красный топ с плотной чашкой и кожаные широкие шорты с завышенной талией.

Ведущая решила оригинально прорекламировать новый выпуск своей программы: "Срочно! "Квадратная Регина, зачем ногу задираешь, тьфу, толстуха" - написала она, тем самым привлекая вниманию аудиторию.

Стоит отметить, что не слишком удачный выбор наряда действительно повлек за собой массу критических комментариев от подписчиков звезды, хотя многие поддержали Регину.

  • Шорты ужасно на вас смотрятся. Куда фигура пропала?
  • Региночка, голос сильный! Почему, если знаешь, что с фигурой проблемы, надеваешь такие луки
  • Регина, вы очень позитивная, яркая, красивая! На вас очень приятно смотреть
  • Да тут не с фигурой проблемы, как тут пишут некоторые. Такие шорты любую эталонную фигуру сделают квадратной. Мода какая-то жуткая
  • Регина молодец! Обожаю! Главное самой получать кайф от жизни! А что о тебе говорят другие, их проблемы
  • Такая классная! Прям балдею от вашей жизнерадостности
  • Всегда красотка

Скриншот комментариев

Ранее Регина Тодоренко предстала перед поклонниками в образе "настоящей принцессы" около кареты.

В кожаной юбке и с пикантным декольте: Регина Тодоренко сразила соблазнительным луком Такие сладкие: Топалов покорил сеть постельным фото с Тодоренко
Новости Украины Регина Тодоренко
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь