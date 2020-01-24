Куколки-красотки: Лилия Ребрик растрогала домашним фото с дочкой

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Теплая встреча после отдыха на Мальдивах умилила звездную маму

Телеведущая Лилия Ребрик, которая наконец нашла в своем плотном графике время на уединенный отдых с мужем, недавно засыпала Instagram романтичными кадрами с райского острова.

Как известно, Лилия со своим супругом Андреем Диким впервые за долгое время улетели на отдых без детей, поэтому, не смотря на лакшери-отдых и красочную природу Мальдив, звездные родители успели соскучиться за своими маленькими дочками.

По приезду в Кие, Лилия опубликовала свежий пост в соцсетях и рассказала, как ее встретили дома.

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"На Мальдивах хорошо, но дома лучше!!!" - написала ведущая под фото, на котором обнимает дочку. Лилия не использовала макияж и была одета в повседневную одежду, поэтому кадр вышел трогательным и очень уютным.

На вопросы комментаторов о теплой встрече в Киеве, Лилия поделилась забавными подробностями.

"Плакали, обнимались, целовались?))" - "дааааа! Полька вообще, как кошка лизалась)", - написала Лилия.

Подписчики подтвердили, что дом — это лучшее место на Земле, и никакие курорты его не заменят и отметили, что загар кумира получился просто шикарным:

Согласна, Лилечка!

Така вже гарнюня ця ваша донечка

Особенно когда дома ждут два ангелочка

Так, вдома найкраще

Масюня соскучилась дождалась блудных родителей

Ура, мама приехала!!!!

дома найкраще

Яка засмага. Як окліматизувалися?

Куколки-красотки

Напомним, что Лилия Ребрик с мужем покорили пользователей сети страстным "мальдивским танго" на пляже.