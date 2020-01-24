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Куколки-красотки: Лилия Ребрик растрогала домашним фото с дочкой

Lite » Новости шоу-бизнеса 24.01.2020 - 10:43
Куколки-красотки: Лилия Ребрик растрогала домашним фото с дочкой
Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Теплая встреча после отдыха на Мальдивах умилила звездную маму

Телеведущая Лилия Ребрик, которая наконец нашла в своем плотном графике время на уединенный отдых с мужем, недавно засыпала Instagram романтичными кадрами с райского острова.

Как известно, Лилия со своим супругом Андреем Диким впервые за долгое время улетели на отдых без детей, поэтому, не смотря на лакшери-отдых и красочную природу Мальдив, звездные родители успели соскучиться за своими маленькими дочками.

По приезду в Кие, Лилия опубликовала свежий пост в соцсетях и рассказала, как ее встретили дома.

Куколки-красотки: Лилия Ребрик растрогала домашним фото с дочкой

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"На Мальдивах хорошо, но дома лучше!!!" - написала ведущая под фото, на котором обнимает дочку. Лилия не использовала макияж и была одета в повседневную одежду, поэтому кадр вышел трогательным и очень уютным.
На вопросы комментаторов о теплой встрече в Киеве, Лилия поделилась забавными подробностями.

"Плакали, обнимались, целовались?))" - "дааааа! Полька вообще, как кошка лизалась)", - написала Лилия.

Куколки-красотки: Лилия Ребрик растрогала домашним фото с дочкой

Подписчики подтвердили, что дом — это лучшее место на Земле, и никакие курорты его не заменят и отметили, что загар кумира получился просто шикарным:

  • Согласна, Лилечка!
  • Така вже гарнюня ця ваша донечка
  • Особенно когда дома ждут два ангелочка
  • Так, вдома найкраще
  • Масюня соскучилась дождалась блудных родителей
  • Ура, мама приехала!!!!
  • дома найкраще
  • Яка засмага. Як окліматизувалися?
  • Куколки-красотки

Напомним, что Лилия Ребрик с мужем покорили пользователей сети страстным "мальдивским танго" на пляже.

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Новости Украины Лилия Ребриктелеведущая
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