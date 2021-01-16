Куколка: Санта Димопулос умилила сеть фото дочери и поделилась лайфхаками полетов с детьми

Санта Димопулос (instagram.com/santadimopulos/)

Победительница "Танцев со звездами" Санта Димопулос призналась, что после проекта долго приводила себя в порядок. Сумасшедший график съемок, изматывающие репетиции, тонны грима и лака не лучшие друзья красоты.

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Также после проекта Санта отправилась отдыхать в Дубай вместе с мужем и дочкой. А на днях знаменитость умилила сеть снимками крошки Софии с Мальдивских островов. Фаната назвали малышку настоящей куколкой и поблагодарили Санту, что та щедро делится снимками своего ребенка в сети.

Но Димопулос делится не только фото из трипов, а и полезными советами. Так как полеты с малышом - далеко не первый, у Димопулос уже накопились советы, как же облегчить путешествие с детьми.

Санта Димопулос (фото: instagram.com/santadimopulos/)

"Наша первая совместная поездка с Софиком случилась, когда ей исполнилось 2 месяца - и весь перелет она сладко спала. Потом мы летали в Дубаи в 4 месяца, Куршевель и вот снова Дубаи. Она отлично переносит смену обстановки - и все проходит более, чем гладко. Несмотря на то, что в поездку мы всегда берем нянечку, в дороге я стараюсь постоянно быть с Софи", - откровенно призналась Димопулос.

Насколько полезных подсказок:

1. "Готовьтесь быть гибкими и наберитесь терпения, ведь малыш может капризничать, кричать, плакать и не слушаться. Главное - не выходить из себя (дети сразу перенимают беспокойство), быть готовой, что не все пойдет по плану и нужно быстро реагировать.

2. Возьмите знакомые ребенку вещи/игрушки, чтобы не было сильного стресса. У нас это одеяльце и книжки.

3. Продумайте все мелочи (которые на деле вовсе и не мелочи) – вода, запасная удобная одежда, памперсы, пустышки, салфетки, планшет с мультиками, игрушки, книжки, zip lock пакеты (при "аварии", грязные вещи сложить), пару запасных футболок для себя.

4. Обязательно возьмите с собой полезные перекусы (помимо еды), потому что дети без привычной обстановки, в стрессе, перелетах чаще всего едят гораздо больше обычного. Я беру ягоды, печенье (предварительно испеченное дома), авокадо, банан, сыр.

5. Аптечка, которую соберет ваш педиатр", - поделилась знаменитость.

Напомним, Санта Димопулос растрогала фолловеров милым снимком с мужем и дочкой - нереально красивая семья.