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Куколка! Настя Каменских в прозрачном экстрамини восхитила яркий фотооткрыткой

Понедельник 10 августа 2020 15:38
Куколка! Настя Каменских в прозрачном экстрамини восхитила яркий фотооткрыткой
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Lite

Певица также поделилась кадром подводной съемки

Настя Каменских не привыкла оставлять поклонников без мотивации. Особенно если речь идет о начале недели, когда вдохновение и заряд позитива до выходных просто необходим! Так, певица решила дать новую установку подписчикам в Instagram, а также она сопроводила красочным снимком, на котором запечатлена в пикантной яркой тунике-платье.

Украинская артистка закрыла глаза руками и расплылась в улыбке. На ней – ажурное экстремальное мини, под которым можно рассмотреть розовый купальник. За спиной раскинулась бескрайняя водная гладь, а на берегу колышется плетеный уютный гамак.

"Закрой свои глаза и углубись в теплые воспоминания. И позволь им поцеловать твою душу", – оставила креативную и душевную подпись на английском звезда.

Куколка! Настя Каменских в прозрачном экстрамини восхитила яркий фотооткрыткой

Настя Каменских позировала в пляжном луке на фоне живописного пейзажа (фото: instagram.com/kamenskux)

Некоторые из поклонников звезды отметили, что снимок не новый, впрочем, это не помешало им искупать Анастасию в комплиментах.

  • Какая красотка
  • Дуже класна
  • Самая крутая
  • Потрясающе
  • Дуже гарна
  • Отлично выглядите
  • Куколка, шикарная красавица
  • Классный сарафанчик
  • Ты всегда красивая
  • Какой же красивый загар

Скриншот комментариев

Позже Настя показала захватывающий дыхание подводный кадр, на котором плывет вслед за огромной черепахой. "Красота заставляет затаить дыхание", - написала она под снимком.

Напомним, что ранее Настя Каменских поделилась романтичным фото с мужем Потапом. Певица не поскупилась на комплименты для любимого мужчины и рассказала, какой же он на самом деле.

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