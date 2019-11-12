Как куколка: Эффектная Настя Каменских заворожила магнетическим кадром

Поклонники пришли в восторг от нового селфи певицы
Настя Каменских и Потап недавно вернулись из Мексике, где не только отдыхали, но и работали – певица успела посетить всевозможные испаноязычные радиостанции, ТВ-программы и пообщаться с журналистами ведущих изданий, а также презентовать свой новый хит- миллионник "ELEFANTE". По возвращению в Киев, ей также скучать не пришлось – она готовится к масштабному концерту-съемке "Вечера премьер с Катей Осадчей". Артистка выкроила свободную минутку и решила порадовать многочисленную армию поклонников очаровательным селфи.
Звезда сделала фотопортрет, на котором смотрит прямо в объектив. Ее роскошные густые волосы уложены в аккуратные локоны, макияж она предпочла с акцентом на выразительные глаза – мейкап лишь подчеркнул глубокий пронзительный взгляд Насти. На звезде - куртка-косуха.
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Певица решила не оставлять подпись к снимку и дала пространство для фантазии поклонников. Фаны NK оценили магнетический кадр.
Скриншот комментариев
Напомним, что Настя Каменских заинтриговала фото в редакции мексиканского Playboy и пообещала поклонникам нечто интересное.
Ранее солнечная Настя Каменских в дерзком мини поделилась эмоциями от рабочей поездки в Мехико и продемонстрировала стильный лук с джинсовой курткой. Кстати, во время всех интервью певицу сопровождал и поддерживал любимый муж Потап, а также ей помогала родная творческая команда.