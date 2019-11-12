Как куколка: Эффектная Настя Каменских заворожила магнетическим кадром

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Поклонники пришли в восторг от нового селфи певицы

Настя Каменских и Потап недавно вернулись из Мексике, где не только отдыхали, но и работали – певица успела посетить всевозможные испаноязычные радиостанции, ТВ-программы и пообщаться с журналистами ведущих изданий, а также презентовать свой новый хит- миллионник "ELEFANTE". По возвращению в Киев, ей также скучать не пришлось – она готовится к масштабному концерту-съемке "Вечера премьер с Катей Осадчей". Артистка выкроила свободную минутку и решила порадовать многочисленную армию поклонников очаровательным селфи.

Звезда сделала фотопортрет, на котором смотрит прямо в объектив. Ее роскошные густые волосы уложены в аккуратные локоны, макияж она предпочла с акцентом на выразительные глаза – мейкап лишь подчеркнул глубокий пронзительный взгляд Насти. На звезде - куртка-косуха.

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Певица решила не оставлять подпись к снимку и дала пространство для фантазии поклонников. Фаны NK оценили магнетический кадр.

Шикарна

Какая красота

Как куколка!

Эти кудряхи!

Очаровательная девочка

Ну реально красавица здесь

Красуня

Вау, какие глаза!

Ты прекрасна

Красивая Настя

Самая клевая Настюша

Скриншот комментариев

Напомним, что Настя Каменских заинтриговала фото в редакции мексиканского Playboy и пообещала поклонникам нечто интересное.

Ранее солнечная Настя Каменских в дерзком мини поделилась эмоциями от рабочей поездки в Мехико и продемонстрировала стильный лук с джинсовой курткой. Кстати, во время всех интервью певицу сопровождал и поддерживал любимый муж Потап, а также ей помогала родная творческая команда.