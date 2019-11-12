ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Как куколка: Эффектная Настя Каменских заворожила магнетическим кадром

Lite » Новости шоу-бизнеса 12.11.2019 - 16:34
Как куколка: Эффектная Настя Каменских заворожила магнетическим кадром
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Поклонники пришли в восторг от нового селфи певицы

Настя Каменских и Потап недавно вернулись из Мексике, где не только отдыхали, но и работали – певица успела посетить всевозможные испаноязычные радиостанции, ТВ-программы и пообщаться с журналистами ведущих изданий, а также презентовать свой новый хит- миллионник "ELEFANTE". По возвращению в Киев, ей также скучать не пришлось – она готовится к масштабному концерту-съемке "Вечера премьер с Катей Осадчей". Артистка выкроила свободную минутку и решила порадовать многочисленную армию поклонников очаровательным селфи.

Звезда сделала фотопортрет, на котором смотрит прямо в объектив. Ее роскошные густые волосы уложены в аккуратные локоны, макияж она предпочла с акцентом на выразительные глаза – мейкап лишь подчеркнул глубокий пронзительный взгляд Насти. На звезде - куртка-косуха.

Как куколка: Эффектная Настя Каменских заворожила магнетическим кадром

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Певица решила не оставлять подпись к снимку и дала пространство для фантазии поклонников. Фаны NK оценили магнетический кадр.

  • Шикарна
  • Какая красота
  • Как куколка!
  • Эти кудряхи!
  • Очаровательная девочка
  • Ну реально красавица здесь
  • Красуня
  • Вау, какие глаза!
  • Ты прекрасна
  • Красивая Настя
  • Самая клевая Настюша

Скриншот комментариев

Напомним, что Настя Каменских заинтриговала фото в редакции мексиканского Playboy и пообещала поклонникам нечто интересное.

Ранее солнечная Настя Каменских в дерзком мини поделилась эмоциями от рабочей поездки в Мехико и продемонстрировала стильный лук с джинсовой курткой. Кстати, во время всех интервью певицу сопровождал и поддерживал любимый муж Потап, а также ей помогала родная творческая команда.

"Мое солнышко!" Каменских умилила редким фото цветущей мамы-именинницы Элегантная кошечка: Настя Каменских покорила неоновым образом в "мексиканской компании"
Новости Украины Настя КаменскихПотап
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь