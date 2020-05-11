Кудрявые красотки: Настя Каменских похвасталась моложавой мамой-блондинкой

Певица поздравила родительницу с Днем матери милым фото
В честь Дня матери, который во многих странах празднуют 10 мая, многие селебрити порадовали поклонников нежными кадрами со своими мамами и детьми. К примеру, Маша Ефросинина растрогала атмосферной и редкой фотосессией с 16-летней дочкой Наной, которая обычно предпочитает не светиться в сети, Джамала же умилила кадрами с мамой. Не осталась в стороне и Настя Каменских - 33-летняя певица покорила сеть ярким и милым снимком с любимой мамой Лидией Петровной.
Артистка опуликовала совместное селфи со своей моложавой мамой-блондинкой, на котором женщины запечатлены с красивым макияжем и лучезарными улыбками. Примечательно, что и прически у них очень похожие - теща Потапа также является обладательницей пышных кудряшек!
"Счастливого Дня матери", – написала Каменских под фото.
Фото: Настя Каменских с мамой (instagram.com/kamenskux)
Отметим, что мама знаменитости – певица Национального академического народного хора имени Григория Веревки и даже выходила на сцену с дочерью. В разделе сториз Настя показала еще несколько нежных кадров с ней.
Фото: Настя Каменских с мамой (instagram.com/kamenskux)
Поклонники артистки тут же поспешили отметить, что Лидия Петровна выглядит едва ли не ровесницей взрослой дочери, а еще они очень похожи - как две капли воды. В комментариях фолловеры не скупятся на комплименты и восхищаются красотой и цветущим видом мамы Каменских.
Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)
Напомним, ранее Потап показал, как отпраздновал день рождения с любимой Настей Каменских - пара устроила домашнюю вечеринку в стиле диско.