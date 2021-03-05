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Ксения Мишина рассказала настоящую причину ссор с Эллертом

Новина українською → Пятница 05 марта 2021 11:58
Ксения Мишина рассказала настоящую причину ссор с Эллертом Ксения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua)
Автор: Анна Киселева

Героиня реалити-шоу "Холостячка" Ксения Мишина и ее жених Александр Эллерт впервые рассказали, на какой почве возникают ссоры. Влюбленные рассказывают, что идеологических конфликтов нет, а вот бытовая почва нередко вызывает разногласия.

Об этом пара рассказала в комментарии для "ЖВЛ" в Instagram.

Ксения не стала скрывать, что моет полы в доме только она, поскольку Александр изначально ее предупредил, что не любит это делать.

"Саша ничего не делает, а я все делаю. Он мне сразу сказал, что ненавидит мыть полы. Во всем остальном он может мне помочь", – поделилась актриса.

Кроме того, у пары могут возникать конфликты по поводу того, кто будет спать на десять минут дольше утром.

"За эти десять минут мы постоянно боремся", – объяснил Александр.

Иногда причиной конфликта может стать вопрос, кто же сегодня поведет ребенка в школу. Однако Ксения и Александр пытаются найти компромисс, чтобы незначительная ссора была как можно скорее исчерпана.

До этого сообщалось, что Ксения Мишина и Александр Эллерт поссорились прямо под прицелом камер.

Напомним, что ранее Ксения Мишина показала поклонникам соблазнительное видео из душа. Девушка снялась полностью без одежды.

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