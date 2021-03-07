Ксения Мишина похвасталась аппетитной фигурой в ультракоротком блестящем костюме (фото)

Знаменитая украинская актриса и главная героиня "Холостячки" Ксения Мишина не перестает радовать фанатами новыми фотографиями и видео. На этот раз артистка показала поклонникам совершенно новый для себя образ в очень коротком блестящем костюме.

Для новой фотосъемки актриса выбрала довольно откровенный наряд. Звезда предстала перед камерой в соблазнительной позе и проникновенно смотрела в объектив. Она примерила золотистый кроп-топ с блестками и мини-юбку. Наряд удачно подчеркнул безупречную фигуру Ксении Мишиной.

Стильный аутфит актриса дополнила черными босоножками с золотой цепочкой, а также серьгами-кольцами в тон. Стилисты не оставили без внимания роскошные волосы звезды: они распустили их и уложили нежными локонами.

Изящный look звезды завершил нюдовый макияж. Ксении Мишиной накрасили глаза коричневыми тенями и черными стрелками, а губы подчеркнули розовым блеском.

Ксения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Знаменитость решила поддержать всех тех своих поклонников, кто не получает достаточной поддержки от своих близких.

"Давайте поддержим друг друга словом и делом! Я знаю, что многие из вас прямо сейчас не получают поддержку или одобрение от самых близких и родных, но мы их не обвиняем, просто сейчас они по-другому не умеют. Но зачем нам ждать и обижаться?! Это не эффективно! Давайте сделаем это друг для друга!", - написала она под фото.

На ее предложение одобрительно откликнулись сотни фанатов и рассказали свои уникальные истории. Многие из них также стали делать Мишиной комплименты по поводу ее нового образа.