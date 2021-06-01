Ксения Мишина откровенно рассказала, почему ушла от отца своего сына

Украинская актриса, главная героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина откровенно рассказала о своем первом браке, какие у нее были отношения с супругом и почему она от него ушла.

В программе "Українські сенсації" она поделилась, что встретила Александра, когда ей было 20 лет, а ему - 30.

На тот момент Ксения училась в университете им. Карпенко-Карого и не хотела серьезных отношений, но ее ухажер оказался настойчивым. Однажды утром Мишина проснулась и подумала, что ей чего-то не хватает и "возможно, она любит этого человека".

Когда пара начала жить вместе, все шло гладко, но стоило Ксении забеременеть, как избранник проявил свою жестокую сторону.

"Я тогда была зависима от него в финансовом плане. Мне не хватает денег, я хочу есть, я ездила в университет. Он отвечал: "Всего этого хватает, не поешь, сама иди зарабатывай". Вот эти манипуляции, абьюзерство", – призналась знаменитость.

Как рассказала Ксения, ее супруг наслаждался властью над ней: заставлял убирать и готовить, даже когда ей было плохо во время токсикоза и она едва могла зайти на кухню. Тогда актриса позвонила своим родителям и сказала: "Пожалуйста, заберите меня из этого ада".

В результате к Мишиной приехала ее мама, собрала вещи и забрала актрису в Севастополь. После рождения сына Платона первый муж исчез и участие в жизни ребенка не принимает.

Ксения Мишина обожает своего сына Платона (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Сын Ксении ни разу не видел отца, а вот актрисе пришлось с ним встретиться еще раз.

"Я не видела его лет 5, и вот он нарисовался. Пришел в театр, где я работала, и сделал такое маленькое представление. Я смотрела спектакль, ко мне ворвался мой бывший, взял меня за волосы, вытолкал меня с балкона и спустил со ступенек. Я начала плакать, кричать. Он очень осторожно все делал, чтобы у меня не было на теле следов. Начал кричать: "Где мой ребенок?" Он был пьян. Затем я пошла в полицию, а полиция мне сказала: "Ну что же вы сейчас пришли, а не вчера. Нет на вас никаких следов, потому мы не можем ничего сделать", - поделилась Мишина.

После этого артистка в соцсетях получала еще много обвинений и оскорблений от бывшего мужа, который предъявлял претензии на Платона. Ему актриса дала лишь один ответ: "Здесь нет ничего твоего".