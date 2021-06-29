Ксения Мишина и Александр Эллерт сделали парные тату: "забились любовью"
Украинская актриса Ксения Мишина и ее возлюбленный, победитель шоу "Холостячка" Александр Эллерт после слухов о своем расставании окончательно доказали всем, что их любовь крепка как никогда - пара сделала символические парные татуировки.
Влюбленные опубликовали в своих Instagram одинаковые фото, на которых продемонстрировали новенькие рисунки на коже.
Так, Мишина опубликовала фото, где они с избранником лежат на яхте, подняв ноги вверх. Они набили себе сердечки на щиколотке - Ксения красное, а Александр зеленое. Символизм в том, что в Instagram они всегда обмениваются именно такими смайликами.
"По традиции прислали друг другу наши сердечки. Навсегда", – подписала кадр актриса.
Ксения Мишина и Александр Эллерт показали свои милые парные татуировки (фото: instagram.com/misha.k.ua)
Эллерт также опубликовал этот снимок в своем аккаунте.
"Забились любовью", - подписал кадр автор "Квартал 95".
На публикацию отреагировал и ведущий "Холостячки" Григорий Решетник.
"Круто. Свято наближається", - загадочно написал он.
Уж не на свадьбу ли намекает Решетник?
В любом случае, поклонники пришли в восторг от поступка влюбленных и закидали их умиленными комментариями.
- Обожаю вашу пару
- Сдержали обещания
- Вы с Эллертом офигенная пара. Вы такие классные вместе. Желаю Вам удачи, счастья и крепкой любви
- Лучшая пара. Счастья вам и любви бесконечной
- Какие же вы неистовые, обожаем! Бесконечной любви вам
- Вы обалденные, счастья вам неземного
- В вашем случае, две половинки нашли друг друга! Такие классные, любви вам! Берегите друг друга!
- Шикарная пара. Вечной любви и понимания
- Ксюша Сашина і Саша Ксюшин.
- Ви круті і милі, а тeпeр чeкаємо вeсілляяяя！
- Лучше и не придумать идею для Ваших парных татушек, супер романтично и красиво
Напомним, что ранее Ксения и Саша отдохнули в Крыму, откуда родом актриса. Она показала фото в купальнике на яхте, а также отпраздновала там свое 32-летие.