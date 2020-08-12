В кружевной маске и роскошном платье: 55-летняя Сара Джессика Паркер отправилась на прогулку в эффектном наряде

Сара Джессика Паркер (фото: instagram.com/sarahjessicaparker)

Звезда стильная даже на прогулке

Сара Джессика Паркер – признанная икона стиля, которая не перестает радовать своим роскошным видом даже на улицах Нью-Йорка. Именно там застали ее папарацци. Актриса отправилась в бутик собственного обувного бренда. Как известно, звезда сериала «Секс в большом городе» сейчас уделяет много внимания личному бизнесу. Она активно участвует в работе магазина, регулярно посещая его. Рабочий день 55-летняя знаменитость решила провести в необычном образе.

Сара в новом образе (фото: скриншот instagram.com/hellocanadamag)

Она надела длинное белое платье с длинной юбкой и укороченными рукавами, покрытое разноцветными цветами. Дополнили как всегда идеальный лук стильной бизнес-вумен, а также идеальной жены и мамы, черные босоножки с пряжками, черная сумка через плечо с ручкой кислотного оттенка, а также необычная защитная маска, сшитая из кружевной ткани. Последний штрих – бусы, крупные солнцезащитные очки и часы на запястье. Что ж, Сара в который раз доказала: она умеет компоновать вещи, чтобы они слились в идеальный аутфит.

Сара в своем бутике (фото: instagram.com/sarahjessicaparker)

К слову, еще пару дней назад Сара Джессика анонсировала в своем Instagram, что наступает сезон скидок. Она также дополнила, что собирается лично наведываться в свой бутик – и не просто так, а с целью помочь покупательницам подобрать идеальную «пару». И, как видно на кадрах папарацци, свое слово она сдержала. Также она рассказала на своей странице, что участвует даже в развозке товаров – так как курьеры порой не справляются с доставкой. Как сообщают источники, после магазина она отправилась по нескольким адресам с новинками. «Это был прекрасный день. Так приятно находиться с нашими покупателями (безопасно, на расстоянии и в маске) и пообщаться со всеми, кто звонил в бутик, чтобы получить информацию или сделать заказ. Сейчас я направляюсь в центр города к нашей покупательнице в Вест-Виллидж, чтобы доставить покупку…», – писала Паркер о своем прошлом визите в бутик.