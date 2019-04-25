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В крошечном бикини и морском песке: Алессандра Амбросио соблазняет пляжными снимками

Lite » Новости шоу-бизнеса 25.04.2019 - 20:31
В крошечном бикини и морском песке: Алессандра Амбросио соблазняет пляжными снимками
Алессандра Амбросио (фото: instagram.com/alessandraambrosio)
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

38-летняя модель продолжает наслаждаться отдыхом

Алессандра Амбросио, которая в одном из недавних интервью призналась, что буквально живет на пляже, всячески подтверждает свои слова. Девушка ежедневно постит в Instagram очередную порцию "горячих" снимков в купальниках, в основном принадлежащих ее бренду GAL Floripa. Несколько часов в ее аккаунте появились новые снимки.

В этот раз Алессандра примерила крошечное белое бикини также собственного производства. Купальник, состоящий из минимума ткани и украшенный морскими ракушками, подчеркнул роскошный загар, стройность и, конечно же, достоинства фигуры знаменитой модели.

Алессандра Амбросио

Восхитительная Алессандра Амбросио (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Дополнили образ Алессандры черные очки в золотой оправе и утонченные многослойные подвески. Девушка сексуально прогнулась на фоне моря, приподняв волосы и подставив лицо солнцу. "Ты мое солнышко", – подписала она снимок.

На втором фото из этой же серии она позирует вместе со своей подругой, которая выбрала красный купальник GAL Floripa. Красотки лежат на берегу, все в песке и в лучах солнца. "Девушки на пляже", – написала Алессандра коротко.

Алессандра Амбросио

Алессандра Амбросио с подругой на пляже (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Подписчики экс-"ангела" Victoria’s Secret, которые обожают подобные кадры, и в этот раз не пожалели красноречия. "Мое единственное солнце. Ты делаешь меня счастливым", "Абсолютное совершенство, так красиво", "Ты выглядишь потрясающе", "Поцелованная солнцем", "Нет солнца, когда тебя здесь нет", "Великолепна", "Идеальная", "Ваше тело невероятно для 38 лет! Похоже на 18!", "Самая горячая девушка навсегда", "Как можно быть настолько идеальной?"…

Также многие отметили и купальники дизайна супермодели. "Это самый милый купальник, который я когда-либо видел", "Бикини мечты"… Так что модель, которая явно выбрала для раскрутки своего бренда собственную страницу в Instagram, явно на верном пути.

В крошечном бикини и морском песке: Алессандра Амбросио соблазняет пляжными снимками

В крошечном бикини и морском песке: Алессандра Амбросио соблазняет пляжными снимками

К слову, судя по сториз модели, Амбросио отправилась в Тайвань на мероприятие часового люксового бренда OMEGA, лицом которого она стала. Алессандра примерила необычное платье розового оттенка с пышными рукавами и многочисленными бантами, которое наверняка вскоре продемонстрирует фолловерам.

Напомним, до этого Алессандра Амбросио посетила фестиваль музыки Коачелла 2019 в Калифорнии. На фестивале модель блистала в соблазнительном образе total black. 

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