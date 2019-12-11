Крик родной души: Влад Яма умилил трогательным видео с сыночком

Фото: Влад Яма с женой Лилианой (instagram.com/vladyama_official)

В ролике мальчик громко зовет папу

Влад Яма до сих пор не показывает лицо своего сына Леона - иногда звездный хореограф даже шутит, что будет это делать до его совершеннолетия. Однако он делится историями о мальчике - к примеру, судья шоу Танцы со звездами признался, что присутствовал на родах, однако в самый отвественный момент все же вышел, чтобы не упасть в обморок и не мешать врачам и любимой супруге Лилиане. К слову, он все же делится фото и видео с малышом в сети - однако снимает его со спины.

На своей странице в Instagram Влад поделился трогательным видеороликом с Леоном. На видео малыш стоит спиной к камере и громко зовет отца: "Паааапа!".

Яма пожаловался на частую разлуку с сыном из-за работы, однако пообещал тому очень скоро к нему вернуться.

"КРИК РОДНОЙ ДУШИ...Еще немного, Сынок, завтра вернусь... Правда потом снова уеду... Но я с Тобой!.." - прокомментировал Яма публикацию.

Видео: сын Влада Ямы Леон (instagram.com/vladyama_official)

"Это можно слушать вечно..." - тут же отметила его жена в комментариях.

Другие пользователи сети с ней согласились и оставили много умиленных отзывов.

Какой звонкий мальчишка. Ничего , вырастет, поймет,что родители всегда всё делают ради детей, жертвуя семьёй, временем!!!

Ваш синочок, такий рослий!!!

Настоящая любовь и взаимопонимание) Супер!)

тот случай когда на секунду потерял отца с виду

Скриншот комментариев (instagram.com/vladyama_official)

Кстати, интересное имя для мальчика придумал старший брат Влада, который в свое время также выбрал имя и для брата. Брат звезды хореографии работает адвокатом и далек от танцев. А вот Леон характером пошел в своего дедушку, отца судьи Танцев со звездами 2019.

Напомним, Влад Яма рассказал о первом свидании и эффектных ухаживаниях за будущей женой Лилианой.