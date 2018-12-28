"Крепкий орешек": Олег Винник в снегу похвастался мускулатурой

Фото: Олег Винник (instagram.com/olegg.vynnyk)

У певца отменная фигура и он старается продемонстрировать ее даже зимой

Украинский певец Олег Винник, решил порадовать своих поклонниц новым фото на своей страничке в Instagram. Снимок получился впечатляющим - певец позировал на фоне снежных сугробов в красной футболке, вставив на показ свои бицепсы.

Фото: Олег Винник не боится морозов (instagram.com/olegg.vynnyk)

"Друзья, как настроение? Готовитесь к праздникам?", — спросил под фото Олег у своих подписчиков.

Скриншот: Комментарии к посту Олега Винника (instagram.com/olegg.vynnyk)

Поклонники очень живо отреагировали на фото и оставили массу положительных комментариев такому смелому образу певца. Они рассказали, как готовятся к наступающим праздникам и какие ассоциации у них вызвало фото с кумиром.

Скриншот: Комментарии к посту Олега Винника (instagram.com/olegg.vynnyk)

"Мама дорогая!", "Клас!", "Клас! Який закал!", "Олег! А у Вас почти все праздники пройдут в концертах,да?", "С наступающим. Красавчик наш, не холодно? тебя любит моя мама!", "Наверное сердце горячее как огонь", - оценили фанаты фото.

"Супер", "Настроение предпраздничное. К праздникам готовлюсь конечно", "Снег в руках, почему-то напомнил мне крылья, которые на фото с альбомом "Ангел" ... Олег УДАЧИ!", - пожелали ему поклонники.

Кроме того, фанаты обеспокоились малым количеством одежды на певце, ведь на улице стоит минусовая температура. Некоторые порекомендовали ему все же надеть куртку.

Скриншот: Комментарии к посту Олега Винника (instagram.com/olegg.vynnyk)

"Олег настроение отличное. К праздникам готова. Наденьте курточку чтобы не заболеть", "Не замерзнет", "Он крепкий орешек"," Одевайтесь теплее. А то в такую погоду можно заболеть", - посоветовали они любимому исполнителю.

Напомним, что недавно мы писали о том, сколько стоит провести новогоднюю ночь в компании звезды. Расценки на корпоративы со звездами украинской эстрады — сколько зарабатывают в праздники Олег Винник, Злата Огневич, Тина Кароль и Макс Барских.

Отметим, что недавно Олег Винник поделился о своих планах на новый год и пожаловался, что сам не может сходить за подарками для близких — всему виной популярность и вездесущие поклонники.

Мы также рассказывали о том, что Олег Винник признался, что всегда пользовался спросом у прекрасного пола.

Некоторые факты об Олеге Виннике (видео: РБК-Украина)