"Крав, краду, буду красти": живые легенды рок-н-ролла спели об украинских чиновниках

"Брати Гадюкіни" (фото: facebook.com/bratygadiukiny)

"Брати Гадюкіни" записали свой предвыборный манифест

Живые легенды украинского рок-н-ролла "Брати Гадюкіни" презентовали анархически-саркастически-музыкальный манифест.

По словам музыкантов, предпосылкой к написанию трека "Крав" стала "совіцька" мудрость: "Не наеб*шь - не проживешь".

"Говорят, что "слуги народа" в нынешние тяжелые для страны времена воруют еще с большим цинизмом. У "Гадов" воровать нечего, но "за дєржаву абідно". Поэтому мы скрутили ворам при власти вкусную дулю в виде песни "Крав". Теперь той сволочи - труба! Слава Украине!" - комментирует бас-гитарист и вокалист группы Игорь Мельничук.

Видео: YouTube/Braty Gadiukiny Official

Текст песни "Крав":

Шепотів сусід зліва

Є індійський бог Шіва

Нахапав великі статки

Бо має штири руки.

Бубонів сусід справа

Тута глохне кожна справа

Най поцілуют мене в мін*т

Маю імунітет

На суд везут

Шість адвокатів

Дохтори в купі

Термометер в дупі

Крав, краду

Буду красти

Крав, краду

Буду красти

Недоторкані

З мої касти

Я крав!

Краду!

І буду красти!

Нас пакували в автомобілі

Гвинтокрили небо закрили

Тиждень шум, неділю гам

А потим - всі по домам

Не страшна вогняна геєнна

Порятує гігієна

Рука руку золотом миє

Так було і є

На суд везут

Шість адвокатів

Дохтори в купі

Термометер в дупі

Шаную Бога

Боюсі Будду

На всякий случай

Аллаха, теж

Але, совіцьку мудрість

Я не забуду

Не на*беш -

Не проживеш.

Добавим, что "Брати Гадюкіни" в этом году празднуют 30-летие. Также недавно "Гады" получили специальную награду Национальной музыкальной премии YUNA "За особые достижения", обладателями которой становятся артисты, чье влияние на украинскую музыку значимый и неоспоримый.

Напомним, известный украинский рэпер Freel выпустил второй сингл со своего нового альбома, релиз которого состоится 19 ноября. Трогательная композиция о войне, в частности, о защитниках Донецкого аэропорта, называется "Спалах".

Видео: РБК-Украина