"Крав, краду, буду красти": живые легенды рок-н-ролла спели об украинских чиновниках

"Брати Гадюкіни" записали свой предвыборный манифест
Живые легенды украинского рок-н-ролла "Брати Гадюкіни" презентовали анархически-саркастически-музыкальный манифест.
По словам музыкантов, предпосылкой к написанию трека "Крав" стала "совіцька" мудрость: "Не наеб*шь - не проживешь".
"Говорят, что "слуги народа" в нынешние тяжелые для страны времена воруют еще с большим цинизмом. У "Гадов" воровать нечего, но "за дєржаву абідно". Поэтому мы скрутили ворам при власти вкусную дулю в виде песни "Крав". Теперь той сволочи - труба! Слава Украине!" - комментирует бас-гитарист и вокалист группы Игорь Мельничук.
Видео: YouTube/Braty Gadiukiny Official
Текст песни "Крав":
Шепотів сусід зліва
Є індійський бог Шіва
Нахапав великі статки
Бо має штири руки.
Бубонів сусід справа
Тута глохне кожна справа
Най поцілуют мене в мін*т
Маю імунітет
На суд везут
Шість адвокатів
Дохтори в купі
Термометер в дупі
Крав, краду
Буду красти
Крав, краду
Буду красти
Недоторкані
З мої касти
Я крав!
Краду!
І буду красти!
Нас пакували в автомобілі
Гвинтокрили небо закрили
Тиждень шум, неділю гам
А потим - всі по домам
Не страшна вогняна геєнна
Порятує гігієна
Рука руку золотом миє
Так було і є
На суд везут
Шість адвокатів
Дохтори в купі
Термометер в дупі
Шаную Бога
Боюсі Будду
На всякий случай
Аллаха, теж
Але, совіцьку мудрість
Я не забуду
Не на*беш -
Не проживеш.
Добавим, что "Брати Гадюкіни" в этом году празднуют 30-летие. Также недавно "Гады" получили специальную награду Национальной музыкальной премии YUNA "За особые достижения", обладателями которой становятся артисты, чье влияние на украинскую музыку значимый и неоспоримый.
Напомним, известный украинский рэпер Freel выпустил второй сингл со своего нового альбома, релиз которого состоится 19 ноября. Трогательная композиция о войне, в частности, о защитниках Донецкого аэропорта, называется "Спалах".
Видео: РБК-Украина