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"Крав, краду, буду красти": живые легенды рок-н-ролла спели об украинских чиновниках

Lite » Звезды 07.11.2018 - 09:24
"Брати Гадюкіни" (фото: facebook.com/bratygadiukiny)
"Брати Гадюкіни" (фото: facebook.com/bratygadiukiny)

"Брати Гадюкіни" записали свой предвыборный манифест

Живые легенды украинского рок-н-ролла "Брати Гадюкіни" презентовали анархически-саркастически-музыкальный манифест.

По словам музыкантов, предпосылкой к написанию трека "Крав" стала "совіцька" мудрость: "Не наеб*шь - не проживешь".

"Говорят, что "слуги народа" в нынешние тяжелые для страны времена воруют еще с большим цинизмом. У "Гадов" воровать нечего, но "за дєржаву абідно". Поэтому мы скрутили ворам при власти вкусную дулю в виде песни "Крав". Теперь той сволочи - труба! Слава Украине!" - комментирует бас-гитарист и вокалист группы Игорь Мельничук.

Видео: YouTube/Braty Gadiukiny Official

Текст песни "Крав":

Шепотів сусід зліва
Є індійський бог Шіва
Нахапав великі статки 
Бо має штири руки.

Бубонів сусід справа
Тута глохне кожна справа
Най поцілуют мене в мін*т 
Маю імунітет
На суд везут
Шість адвокатів
Дохтори в купі
Термометер в дупі

Крав, краду 
Буду красти
Крав, краду 
Буду красти
Недоторкані
З мої касти 
Я крав!
Краду!
І буду красти!

Нас пакували в автомобілі
Гвинтокрили небо закрили
Тиждень шум, неділю гам
А потим - всі по домам

Не страшна вогняна геєнна
Порятує гігієна
Рука руку золотом миє
Так було і є
На суд везут
Шість адвокатів
Дохтори в купі
Термометер в дупі

Шаную Бога 
Боюсі Будду
На всякий случай
Аллаха,  теж 
Але, совіцьку мудрість
Я не забуду 
Не на*беш -
Не проживеш.

Добавим, что "Брати Гадюкіни" в этом году празднуют 30-летие. Также недавно "Гады" получили специальную награду Национальной музыкальной премии YUNA "За особые достижения", обладателями которой становятся артисты, чье влияние на украинскую музыку значимый и неоспоримый.

Напомним, известный украинский рэпер Freel выпустил второй сингл со своего нового альбома, релиз которого состоится 19 ноября. Трогательная композиция о войне, в частности, о защитниках Донецкого аэропорта, называется "Спалах".

Видео: РБК-Украина

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