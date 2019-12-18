"Красота в красоте": Регина Тодоренко похвасталась стройной фигурой в купальнике на Бали

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Молодая мамочка наслаждается райским отдыхом у океана

Отпраздновав первый день рождения сына Майкла, которому исполнился год 5 декабря, популярная телеведущая Регина Тодоренко вместе с малышом улетела на райский остров Бали, где наслаждается отдыхом у океана. При этом она не забывает и о физической активности - звезда вновь начала заниматься серфингом, а каждое утро начинает с йоги. Результат ее усилий налицо - Регина давно вернула себе дородовую форму и может похвастаться стройной и подтянутой фигурой.

Что она и продемонстрировала на красочном фото с отдыха - Тодоренко в слитном синем купальнике живописно позирует у пальмы на фоне пляжа и океанских волн вдали. Знаменитость уже неплохо загорела и выглядит очень счастливой.

В подписи к кадру Регина поинтересовалась, будут ли интересны ее подписчикам советы и обзоры отелей на Бали.

Фото: Регина Тодоренко на Бали (instagram.com/reginatodorenko)

"Я тут решила наснимать несколько обзоров хороших гостиниц, если вдруг кто-то из вас решит полететь отдыхать на о.Бали. Скажу сразу, что таких крутых вилл и сервиса я ещё не видела, а я видела много! НадА?" - написала ведущая.

Конечно же, фаны тут же согласились, а также оставили множество комплиментов фигуре и цветущему внешнему виду молодой мамочки.

Какая красота !!! Регина , вы сногсшибательная

Боже какая красота, Рай

Ждём обзор

Красота в красоте

принцесссаа

Как же здорово !))) Такая Вы красивая

Мы только вернулись, но на будущее пригодится

Нада!

Зажигалка за пальмой!!!

Доверяю вам полностью!

Конечно!!!! Спасибо тебе, было бы круто

12 ч.Ответить

pozdnoyulia

Регина, ты Вы КЛАССНАЯ. Трудоголик. Харизматичная. Шикарная. Удачи вас и вашей семье

Регина! Волшебная

Регина, красивая до невозможности!

Скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)

Напомним, Регина Тодоренко поделилась милым видео с дня рождения сына Михаила.