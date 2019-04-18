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В красном бикини и массивных серьгах: Кайли Дженнер соблазняет отпускными фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 18.04.2019 - 14:38
В красном бикини и массивных серьгах: Кайли Дженнер соблазняет отпускными фото
Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

21-летняя звезда поделилась фото с отдыха

Кайли Дженнер – одна из самых активных пользователей сети среди знаменитостей и даже среди членов семейства Кардашьян. Девушка регулярно, иногда и по нескольку раз в день, постит фото и видео со своих многочисленных проектов. Также не забывает она освещать тему материнства, своей личной жизни, выкладывать оригинальные образы, а еще – обычные селфи.

Так, после многочисленных фешн-съемок она обожает показать себя абсолютно без макияжа, сделав акцент на свежей коже и юности – обладательнице титула самой молодой миллиардерши в мире летом исполнится 22 года. А несколько часов назад Кайли поделилась с фолловерами фото с отдыха. "Возвращаясь к отпускным вибрациям", – написала Кайли.

Кайли Дженнер

Кайли Дженнер

Селфи из отеля носят весьма откровенный характер – в обычном стиле звезды. Она позирует в красном купальнике с цветочным принтом, демонстрирующем ее выдающиеся формы. Дополняют романтический отпускной образ распушенные волосы, легкий макияж, массивные серьги-кольца в ушах, а также золотые браслеты и цепочки.

Поклонники знаменитости, которые всегда рады подобным снимках, и в этот раз остались небезразличны. "Красный хорошо смотрится на тебе, определенно это один из твоих цветов!", "Очень красивая картинки, тело роскошное", "Вау, ты потрясающая", "Мне нравится твое бикини"…

Также многие из них не удержались, чтобы не вспомнить о экс-подруге Кайли – Джордин Вудс, которая сейчас в немилости у семейства Кардашьян после известного инцидента с Хлои. "Ты все еще разбиваешь мое сердце, когда отдыхаешь без Джордин", "Я скучаю по вашим совместным фото", "Но минус Джордан", "Я скучаю по вибрациям Кайли и Джорди, прости ее и возвращайтесь вместе"…

Напомним, обе девушки недавно побывали на популярном инди-фестивале Коачелла. Поклонники были уверены, что последуют бурные выяснения отношений, но они просто проигнорировали друг друга. По слухам, 21-летняя Джордин Вудс очень скучает по Кайли и мечтает вновь заполучить ее расположение.

Напомним, ранее полуобнаженные Ким Кардашьян и Кайли Дженнер снялись в рекламе парфюма

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