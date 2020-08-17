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Красивые и счастливые: Маша Ефросинина покорила семейными фото с прогулки на яхте

Понедельник 17 августа 2020 10:38
Красивые и счастливые: Маша Ефросинина покорила семейными фото с прогулки на яхте
Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Марина Настевич

Ведущая в стильном летнем образе насладилась временем с самыми близкими

Маше Ефросининой пока что не удалось побывать на море этим летом, однако ведущая не унывает - она с удовольствием проводит время на даче и много гуляет по Киеву с мужем и детьми. А на днях семейство устроило себе веселую и интересную прогулку по Днепру на яхте. Красочными и нежными кадрами звезда поделилась в сети.

Для речной прогулки теледива выбрала стильный и удобный наряд - льняной костюм лавандового цвета из шорт и рубашки. Лук она дополнила белой шляпкой и солнцезащитными очками.

Вместе с мужем Тимуром Хромаевым и сыном Александром Маша позировала на яхте на фоне живописных городских пейзажей.

Красивые и счастливые: Маша Ефросинина покорила семейными фото с прогулки на яхтеКрасивые и счастливые: Маша Ефросинина покорила семейными фото с прогулки на яхтеКрасивые и счастливые: Маша Ефросинина покорила семейными фото с прогулки на яхте

"Люблю мою семью. Люблю мой Киев", - подписала снимки Ефросинина.

Красивые и счастливые: Маша Ефросинина покорила семейными фото с прогулки на яхтеКрасивые и счастливые: Маша Ефросинина покорила семейными фото с прогулки на яхте

Маша Ефросинина умилила сеть семейными фото с яхты (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Пользователи сети оставили много теплых отзывов этому чудесному семейству, а некоторые в очередной раз поинтересовались, а где же дочь ведущей Нана. Ранее Маша не раз объясняла, что девочка не любит появляться на публичных фото и она уважает ее выбор.

  • дуже гарне фото
  • Очень красивая
  • Такое впечатление что у вас в семье один ребёнок
  • Вы прекрасны!
  • Даже по фотографиям видно что вы любящая и счастливая семья
  • Классный комбенизон, хорошего отдыха!
  • Какие вы классные и открытые! Обожаю за вами наблюдать! Счастья вам и успеха во всём!!
  • Хочу такой костюмчик
  • ЧУдные фото, чУдные вы

Красивые и счастливые: Маша Ефросинина покорила семейными фото с прогулки на яхте

Скриншот комментариев

Ранее Маша Ефросинина рассекретила, сколько зарабатывает ее муж-чиновник Тимур Хромаев.

Мы также сообщали, что Маша Ефросинина призналась в переменах в жизни из-за карантина и очаровала фото с сыном Александром.

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