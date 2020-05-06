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Красивая и счастливая: Бритни Спирс порадовала фанатов цветущим внешним видом

Lite » Новости шоу-бизнеса 06.05.2020 - 20:32
Красивая и счастливая: Бритни Спирс порадовала фанатов цветущим внешним видом
Бритни Спирс (фото: instagram.com/britneyspears)

Певица показала серию новых кадров

Бритни Спирс продолжает делиться с фанатами своими образами. В этот раз певица выбрала в качестве аутфита новый ансамбль в своем фирменном стиле. Бритни надела ультракороткие белые шорты с низкой посадкой, а также укороченную голубую блузу с длинными рукавами и ярким цветочным принтом. Дополняет картину соломенная шляпка, а также белые бусы и браслеты. Макияж Спирс сделала достаточно выразительный, но более аккуратный, чем обычно. А волосы вытянула утюжком и распустила. В руках 38-летняя красавица держит букет белых роз и просто светится от счастья.

Позже Бритни также добавила в сеть короткий ролик, где крутится с букетом в руках, а заодно и демонстрирует всем свою спортивную фигуру.

Красивая и счастливая: Бритни Спирс порадовала фанатов цветущим внешним видомКрасивая и счастливая: Бритни Спирс порадовала фанатов цветущим внешним видомКрасивая и счастливая: Бритни Спирс порадовала фанатов цветущим внешним видомБритни Спирс выглядит очень счастливой (фото: instagram.com/britneyspears)

От столь позитивных фото и видео сеть просто взорвалась восторгами. Первым написал приятные слова возлюбленный Бритни – Сэм Асгари. «Счастливые девушки самые красивые», – не удержался он. Остальные подписчики знаменитости также не стали скрывать, что выглядит Бритни действительно невероятно счастливой.

  • Как это возможно – быть такой великолепной?
  • Мы любим тебя, Бритни! Твоя улыбка – самая прекрасная вещь в мире
  • Прекрасная Бритни!
  • Такая красотка
  • Прекрасные цветы
  • Детка, ты огонь
  • Королева
  • Ты такая красивая и хорошенькая в то же время
  • Такая красивая!
  • Ты выглядишь счастливой, королева
  • Ты выглядишь такой счастливой и красивой, Бритни! Желаю прекрасного дня

Красивая и счастливая: Бритни Спирс порадовала фанатов цветущим внешним видом

Красивая и счастливая: Бритни Спирс порадовала фанатов цветущим внешним видом

Красивая и счастливая: Бритни Спирс порадовала фанатов цветущим внешним видом

Красивая и счастливая: Бритни Спирс порадовала фанатов цветущим внешним видом

Красивая и счастливая: Бритни Спирс порадовала фанатов цветущим внешним видом

Красивая и счастливая: Бритни Спирс порадовала фанатов цветущим внешним видом

Комментарии к посту Бритни (фото: принтскрин instagram.com/britneyspears)

Разумеется, были и те, кто возмутился привычкой Бритни удалять посты и публиковать их повторно. Но певица редко обращает внимание на подобные слова, делая так, как нравится ей. Однажды она записала обращение к фанатам, предложив им просто отписаться от нее, если им что-то не нравится. Также периодически она добавляет и красноречивые картинки на эту тему. К примеру, недавно Спирс опубликовала фото с надписью: «Если я н нравлюсь вам, это нормально. Не у всех в мире хороший вкус»…

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Новости Украины певецБритни Спирс
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