Красивая пара: Слава и Эдгар Каминские "влюбляют" проникновенным взглядом

Супруги похвастались романтической поездкой в США
Слава Каминская показала своим поклонникам невероятно романтичный снимок со своим мужем – известным пластическим хирургом Эдгаром Каминским. На фото счастливые муж и жена проникновенно смотрят друг на друга. При этом солистка поп-группы НеАнгелы отметила, что снимок был сделан в международном аэропорту "Борисполь".
Так, Каминская ничего не написала под своим новым постом. Зато разместила несколько смайликов, по которым все стало на свои места.
Один из эмоджи – статуя Свободы, расположенная на одноименном острове в бухте Нью-Йорка. Так что поклонники сразу догадались, что Слава с мужем улетели в США.
Кроме того, в разделе сториз Слава опубликовала фото полученной в США визы. Далее Каминская сделала несколько видео из Турции, где у нее пересадка.
Счастливые Слава и Эдгар Каминские (фото: instagram.com/babaslavka)
Американская виза Каминской (фото: instagram.com/babaslavka)
Поклонники Славы поспешили оставить свои комментарии и пожелать певице отличного пути.
К слову, до этого Слава уже публиковала нежное фото с мужем. Только тогда пара позировала нарядными: на Славе – красный костюм. Фото было сделано в рамках глянцевой фотосессии.
Также напомним, что ранее Слава из НеАнгелов похвасталась результатами похудения.