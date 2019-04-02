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Красивая пара: Слава и Эдгар Каминские "влюбляют" проникновенным взглядом

Lite » Новости шоу-бизнеса 02.04.2019 - 13:52
Красивая пара: Слава и Эдгар Каминские "влюбляют" проникновенным взглядом
Слава Каминская

Супруги похвастались романтической поездкой в США

Слава Каминская показала своим поклонникам невероятно романтичный снимок со своим мужем – известным пластическим хирургом Эдгаром Каминским. На фото счастливые муж и жена проникновенно смотрят друг на друга. При этом солистка поп-группы НеАнгелы  отметила, что снимок был сделан в международном аэропорту "Борисполь".

Так, Каминская ничего не написала под своим новым постом. Зато разместила несколько смайликов, по которым все стало на свои места.

Один из эмоджи – статуя Свободы, расположенная на одноименном острове в бухте Нью-Йорка. Так что поклонники сразу догадались, что Слава с мужем улетели в США.

Кроме того, в разделе сториз Слава опубликовала фото полученной в США визы. Далее Каминская сделала несколько видео из Турции, где у нее пересадка.

Слава и Эдгар Каминские

Счастливые Слава и Эдгар Каминские (фото: instagram.com/babaslavka)

Красивая пара: Слава и Эдгар Каминские &quot;влюбляют&quot; проникновенным взглядом

Американская виза Каминской (фото: instagram.com/babaslavka)

Поклонники Славы поспешили оставить свои комментарии и пожелать певице отличного пути.

  • "Счастливого пути"
  • "Слава, вы такая красивая пара! Любви вам и Счастья"
  • "Красивые!"
  • "США - моя мечта"
  • "Очень нежные"

К слову, до этого Слава уже публиковала нежное фото с мужем. Только тогда пара позировала нарядными: на Славе – красный костюм. Фото было сделано в рамках глянцевой фотосессии.

Также напомним, что ранее Слава из НеАнгелов похвасталась результатами похудения.

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