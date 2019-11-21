Красивая пара: Alekseev вышел в свет с возлюбленной из "ВИА Гры"

Эффектная пара появилась на дне рождения журнала Viva!
Украинский певец Никита Алексеев, который более известен, как Alekseev, лишь недавно перестал скрывать свой роман с солисткой группы "ВИА Гра" Ульяной Синецкой. Влюбленные опубликовали совместные фото в соцсетях, которые ясно говорили о том, что они не просто друзья. А на днях яркая парочка впервые вместе вышла в свет - артисты посетили вечеринку в честь дня рождения журнала Viva! в Киеве.
Снимками с мероприятия и Никита и Ульяна поделились на своих страничках в Instagram. Влюбленные появились на публике в стильном total black образе - певица выбрала облегающее платье-миди, а сверху набросила кожаную куртку. Алексеев же был в черном костюме с блестящими вставками на рубашке.
"Бал в честь 15-летия журнала Viva!" - прокомментировал артист совместное фото с любимой.
Alekseev и Ульяна Синецкая (фото: instagram.com/alekseev_officiel)
Отметим, что знаменитости с удовольствие позировали фотографам на красной дорожке. А во время выступления Alekseev Синецкая поддерживала возлюбленного возле сцены.
Alekseev и Ульяна Синецкая (фото: instagram.com/sinetskayaulyana)
На этот раз певец не стал закрывать комментарии и фолловеры поспешили оставить свои умиленные отзывы этой красивой парочке.
Скриншот комментариев (instagram.com/alekseev_officiel)
Напомним, что Алексееву 26 лет, а его избраннице 23. Примечательно, что и Алексеев, и Синецкая были участниками проекта "Голос". Разница лишь в том, что Ульяна принимала участие в российском шоу, поскольку она из РФ.
Ранее сообщалось о том, что бывшая участница группы "ВИА Гра" рассказала, что чуть не лишилась ребенка из-за халатности врачей.