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"Красивая до невозможности": Лобода восхитила фанатов идеальной фигурой в купальнике

Lite » Новости шоу-бизнеса 14.06.2019 - 18:58
"Красивая до невозможности": Лобода восхитила фанатов идеальной фигурой в купальнике
Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Певица совмещает работу с отдыхом в Турции

Светлана Лобода, которая недавно выпустила долгожданный клип на успевший стать хитом трек "Пуля-Дура", где заворожила фанатов яркими образами, продолжает усердно работать. Певица отправилась с концертом в турецкую Анталию, где успела совместить приятное с полезным и немного позагорать.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала пару горячих снимков, на которых она демонстрирует точеную фигуру и бесконечно длинные ноги. На фото Светлана запечатлена у стены в спортивном розовом купальнике с надписями и рисунками черным цветом и солнцезащитных очках. Она принимает эффектные позы, выгодно подчеркивая свои соблазнительные формы.

&quot;Красивая до невозможности&quot;: Лобода восхитила фанатов идеальной фигурой в купальнике

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

"Live concert. Tonight. Port Nature. Antalya are u ready?" - написала Лобода, анонсировав таким образом свой концерт, который состоится вечером 14 июня.

&quot;Красивая до невозможности&quot;: Лобода восхитила фанатов идеальной фигурой в купальнике

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Подписчики артистки остались в полном восторге от идеальной фигуры Светланы и засыпали ее восхищенными комментариями.

  • Идеальная фигура, идеальные ноги , идеальная Вы. с каждым днём всё прекрасней )))
  • Красавица
  • Шикарная
  • ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА. такую красоту надо показывать 
  • Воспламеняете наши сердца, мы посылаем свою любовь 
  • ИДЕАЛЬНАЯ 
  • Фигура огонь
  • Одолжите фигуру на пару дней
  • Красивая до невозможности
  • Вот это действительно!!!! Светлана! Ты крута и обворожительна!
  • Безумная 
  • Нельзя быть красивой такой
  • Фигура мечты, Вы идеальная
  • Hooot! Идеальная
 

Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, что Светлана Лобода показала видео интенсивной тренировки, которое сняла ее дочь Ева.

Кстати, Лобода возбудила упругими ягодицами в пикантном видео, "заслужив" прозвище "Светлана Ореховна". 

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