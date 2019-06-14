"Красивая до невозможности": Лобода восхитила фанатов идеальной фигурой в купальнике

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Певица совмещает работу с отдыхом в Турции

Светлана Лобода, которая недавно выпустила долгожданный клип на успевший стать хитом трек "Пуля-Дура", где заворожила фанатов яркими образами, продолжает усердно работать. Певица отправилась с концертом в турецкую Анталию, где успела совместить приятное с полезным и немного позагорать.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала пару горячих снимков, на которых она демонстрирует точеную фигуру и бесконечно длинные ноги. На фото Светлана запечатлена у стены в спортивном розовом купальнике с надписями и рисунками черным цветом и солнцезащитных очках. Она принимает эффектные позы, выгодно подчеркивая свои соблазнительные формы.

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

"Live concert. Tonight. Port Nature. Antalya are u ready?" - написала Лобода, анонсировав таким образом свой концерт, который состоится вечером 14 июня.

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Подписчики артистки остались в полном восторге от идеальной фигуры Светланы и засыпали ее восхищенными комментариями.

Идеальная фигура, идеальные ноги , идеальная Вы. с каждым днём всё прекрасней )))

Красавица

Шикарная

ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА. такую красоту надо показывать

Воспламеняете наши сердца, мы посылаем свою любовь

ИДЕАЛЬНАЯ

Фигура огонь

Одолжите фигуру на пару дней

Красивая до невозможности

Вот это действительно!!!! Светлана! Ты крута и обворожительна!

Безумная

Нельзя быть красивой такой

Фигура мечты, Вы идеальная

Hooot! Идеальная

Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, что Светлана Лобода показала видео интенсивной тренировки, которое сняла ее дочь Ева.

Кстати, Лобода возбудила упругими ягодицами в пикантном видео, "заслужив" прозвище "Светлана Ореховна".