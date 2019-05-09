"Красивая невеста": Алина Гросу отгуляла веселый девичник в Праге

Для вечеринки с подругами певица примерила наряд невесты
23-летняя Алина Гросу готовится к важному событию в своей жизни - в июне певица выйдет замуж за своего возлюбленного Александра. Пара вместе уже четыре года, однако артистка не раскрывает никаких подробностей о женихе или предстоящем торжестве. Впрочем, недавно она похвасталась поклонникам обручальным кольцом с бриллиантом, которое любимый подарил ей на помолвку в Праге. Там же девушка устроила веселый девичник и поделилась в своем Instagram яркими снимками.
Для вечеринки Гросу выбрала образ невесты - она позировала в красивом белом платье с глубоким декольте и фате. На фото артистка запечатлена на кровати среди воздушных шариков и надписи "Bride" (Невеста), а также в окружении подруг.
Фото: Алина Гросу устроила девичник в Праге (instagram.com/alina_grosu)
Подружки Алины нарядились в похожие платья в бельевом стиле цвета "розовый металлик". Девушки с удовольствием позировали для фото, пили шампанское и дурачились.
Фото: Алина Гросу устроила девичник в Праге (instagram.com/alina_grosu)
В подписи к публикации певица опубликовала юмористический стих собственного сочинения на тему замужества.
"Решила подписать эти фотки как-то необычно, без ванильных высказываний.."как я счастлива, падаю в обморок, мечтала всю жизнь..люблю не могу...и т.д...))" все и так знают эту часть предсвадебных эмоций и чувств!!! Лучше добавлю перца и выставлю стих, который не успела показать вам, когда он был еще актуален, поэтому сделаю это сейчас))) слава Богу, у моего Сани чувство юмора есть и он воспринимает подобные стихи несерьезно.
Остановитесь вы, люди, родные!!!
Я слишком еще молода,
Чтоб бросить делишки шальные...
И гордо сказать ему "да"
Свободы хочу я!!! Свободы..
Минуту, хоть миг, хоть бы час..
Такая моя уж природа,
Мне б быть холостячкой сейчас!!!!!
Так быстро проносятся мысли,
А я стою у алтаря
И молча прошу СВОЕЙ жизни..
Спасите!!! Спасите меня.
Быть может, все это нормально?
Быть может, все леди боятся
Женою стать официально..?
Стесняясь лишь в этом признаться?" - написала Гросу.
Фото: Алина Гросу устроила девичник в Праге (instagram.com/alina_grosu)
Подписчики артистки восхищаются ее красотой и поздравляют с радостным событием.
Ранее крестная исполнительницы Ирина Билык проговорилась, что свадьба состоится летом в Венеции.
Отметим, что ранее Алина Гросу покорила фанов эффектным фото.
А еще Алина Гросу заинтриговала новостью о пополнении в семье, которого она ждет с нетерпением.