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"Красивая невеста": Алина Гросу отгуляла веселый девичник в Праге

Lite » Новости шоу-бизнеса 09.05.2019 - 09:49
"Красивая невеста": Алина Гросу отгуляла веселый девичник в Праге
Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Для вечеринки с подругами певица примерила наряд невесты

23-летняя Алина Гросу готовится к важному событию в своей жизни - в июне певица выйдет замуж за своего возлюбленного Александра. Пара вместе уже четыре года, однако артистка не раскрывает никаких подробностей о женихе или предстоящем торжестве. Впрочем, недавно она похвасталась поклонникам обручальным кольцом с бриллиантом, которое любимый подарил ей на помолвку в Праге. Там же девушка устроила веселый девичник и поделилась в своем Instagram яркими снимками.

Для вечеринки Гросу выбрала образ невесты - она позировала в красивом белом платье с глубоким декольте и фате. На фото артистка запечатлена на кровати среди воздушных шариков и надписи "Bride" (Невеста), а также в окружении подруг.

&quot;Красивая невеста&quot;: Алина Гросу отгуляла веселый девичник в Праге

Фото: Алина Гросу устроила девичник в Праге (instagram.com/alina_grosu)

Подружки Алины нарядились в похожие платья в бельевом стиле цвета "розовый металлик". Девушки с удовольствием позировали для фото, пили шампанское и дурачились.

 

Фото: Алина Гросу устроила девичник в Праге (instagram.com/alina_grosu)

В подписи к публикации певица опубликовала юмористический стих собственного сочинения на тему замужества.

"Решила подписать эти фотки как-то необычно, без ванильных высказываний.."как я счастлива, падаю в обморок, мечтала всю жизнь..люблю не могу...и т.д...))" все и так знают эту часть предсвадебных эмоций и чувств!!! Лучше добавлю перца и выставлю стих, который не успела показать вам, когда он был еще актуален, поэтому сделаю это сейчас))) слава Богу, у моего Сани чувство юмора есть и он воспринимает подобные стихи несерьезно.

Остановитесь вы, люди, родные!!!
Я слишком еще молода,
Чтоб бросить делишки шальные...
И гордо сказать ему "да"
Свободы хочу я!!! Свободы..
Минуту, хоть миг, хоть бы час..
Такая моя уж природа,
Мне б быть холостячкой сейчас!!!!!
Так быстро проносятся мысли,
А я стою у алтаря
И молча прошу СВОЕЙ жизни..
Спасите!!! Спасите меня.
Быть может, все это нормально?
Быть может, все леди боятся
Женою стать официально..?
Стесняясь лишь в этом признаться?" - написала Гросу.

&quot;Красивая невеста&quot;: Алина Гросу отгуляла веселый девичник в Праге

Фото: Алина Гросу устроила девичник в Праге (instagram.com/alina_grosu)

Подписчики артистки восхищаются ее красотой и поздравляют с радостным событием.

  • "Счастья, семейного тепла и уюта, благополучия, достатка, а самое главное, любви до бесконечности"
  • "Песня я думаю б тоже бы на эти слова получилась улетная"
  • "Вірш крутий"
  • "Замуж как и когда? Счастья любви и взаимопонимания"
  • "Блин, я так не реально рада за тебя, простооо"
  • "Красотка"
  • "Красуня ти моя"
  • "Какой образ у Алины ) очень даже хорошо!!!"
  • "Красивая невеста"
  • "Девишник юхууу"

Ранее крестная исполнительницы Ирина Билык проговорилась, что свадьба состоится летом в Венеции.

Отметим, что ранее Алина Гросу покорила фанов эффектным фото.

А еще Алина Гросу заинтриговала новостью о пополнении в семье, которого она ждет с нетерпением.

"Я сказала да": Алина Гросу похвасталась роскошным обручальным кольцом "Такая красивая": Алина Гросу покорила фанов эффектным фото
Новости Украины певецАлина Гросу
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