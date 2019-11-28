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Красивая и настоящая: Анна Ризатдинова в нижнем белье снялась для модного глянца

Lite » Новости шоу-бизнеса 28.11.2019 - 19:31
Красивая и настоящая: Анна Ризатдинова в нижнем белье снялась для модного глянца
Фото: Анна Ризатдинова (instagram.com/anna_rizatdinova)

Гимнастка примерила откровенные образы на страницах Harper's Bazaar Ukraine

Олимпийская медалистка Анна Ризатдинова завершила свое участие в шоу Танцы со звездами 2019 - гимнастка уверенно дошла до финала, однако в итоге все же упустила победу - триумфаторами стала пара Ксения Мишина и Женя Кот. Как отметила спортсменка, ей было сложно принять поражение, однако она благодарна всем, кто болел и голосовал за ее пару с Александром Прохоровым. Теперь у нее появилось больше свободного времени и Анна уже успела принять участие в эффектной модной съемке.

Ризатдинова снялась для декабрьского выпуска глянцевого издания Harper's Bazaar Ukraine. Несколькими кадрами она поделилась на своей странице в Instagram, также пару фото появились в аккаунте фотографа Ани Иконниковой.

Анна предстала на снимках в нежном и несколько откровенном образе - знаменитость позировала в спортивном нижнем белье и с собранными в хвост волосами.

Красивая и настоящая: Анна Ризатдинова в нижнем белье снялась для модного глянца

Фото: Анна Ризатдинова (instagram.com/anna_rizatdinova)

Также она примерила черное боди и белую полупрозрачную рубашку, а также бежевый спортивный костюм и белую атласную ночнушку.

Красивая и настоящая: Анна Ризатдинова в нижнем белье снялась для модного глянца

Красивая и настоящая: Анна Ризатдинова в нижнем белье снялась для модного глянца

Фото: Анна Ризатдинова (instagram.com/anna_rizatdinova)

На всех кадрах Ризатдинова запечатлена с серьезным и задумчивым выражением лица и с нюдовым макияжем.

Фото: Анна Ризатдинова (instagram.com/aniaikonnikova1)

Поклонники отметили в комментариях, что на снимках Анна очень красивая и нежная, а также искренняя и настоящая, и оставили множество комплиментов.

  • Какая же Вы красивая, фигура прекрасная, как и ноги
  • Красотка
  • Ти всеодно краща
  • Аняяяя!!!!! Лучшее твоё фото!!!! Восторг
  • Така інша і така прекрасна
  • Умничка, красавица,буть счастлива
  • Анечка вы лучшая
  • Раскошная
  • Яка гарна і справжня!!!
  • Потрясающая
  • Такая лапочка
  • Обалдеть,,, до чего прекрасное фото!!!!

Красивая и настоящая: Анна Ризатдинова в нижнем белье снялась для модного глянца

Скриншот комментариев (instagram.com/anna_rizatdinova)

Напомним, ранее Ризатдинова, Мишина и Булитко честно признались, с кем бы хотели танцевать.

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Новости Украины гимнастикаАнна Ризатдинова
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