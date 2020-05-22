Красивая история любви: Даша из Холостяк-10 заинтриговала высказыванием о финале проекта

Даша из Холостяк-10 (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

Даша трогательно обратилась к поклонникам

Уже сегодня, 22 мая раскроется главная интрига романтического реалити Холостяк-10. Макс Михайлюк наконец сделает свой выбор и назовет имя той, единственной, с которой хочет продолжать строить отношения за пределами проекта. Напомним, что в шоу остались две красотки - Даша Ульянова и Дана Оханская. Две фаворитки не только Макса, но и зрителей ТВ-шоу. Отметим, что финал Холостяка-10 состоится сегодня на канале СТБ в 19:00!

Тем временем девушки нервничают и делятся эмоциями в предвкушении финала. Даша Ульянова написала эмоциональный пост перед финалом проекта. Девушка уверяет поклонников, что абсолютно ни о чем не жалеет. Более того, девушке даже немного грустно от того, что все заканчивается!

“В конце всегда вспоминаешь начало. Я не устану повторять, что это было прекрасное время и признаюсь вам, мне даже немного грустно, что все заканчивается) Проект Холостяк всегда был моим любимым на ТВ) И я даже и представить не могла , что окажусь когда нибудь в финале да ещё и с такой красивой историей любви.. Ещё один важный момент! Знаю, что когда закончатся эфиры, какая-то часть вас отпишется (хотя я против) и поэтому просто хочу сказать огромное человеческое СПАСИБО”, — пишет Ульянова.

Девушка пожелала, чтобы ее поклонник не переставали верить и мечтать!

Спасибо , что разделили со мной это время, поддерживали как могли, сопереживали и даже настраивали на борьбу с девочками. Опять же, кто бы мог подумать, что у меня будет такая нереальная аудитория! Вы все как и я - вечно молодые, с горящими глазами, кто-то уже и пухлыми губами (я не шучу)))) сразу видно мои люди))) так вот, я вам благодарна за все это счастье быть для вас интересной. И как бы не сложилось завтра - не переставайте верить и мечтать, как и я”, - подытожила Даша.

Свой новый пост Ульянова сопроводила фото в образе с одной из церемоний роз. Девушке сделали романтичную прическу, а также макияж с акцентом на максимальную естественность - в нюдовых тонах.

Даша Ульянова из Холостяк 10 (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

Поклонники “холостячки” оставили приятные отзывы под ее новым постом:

Это было круто!!! Твои фразы только чего стоят. "Я просто хочу, чтобы она отсюда свалила". "39-ый! Ну вообще то 40-ой, это будет наш маленький секрет". "Купидоны вокруг моей дульки летали". "Если есть ради кого стремиться, то почему бы и не постремиться!" "Если не поем, то прохожу!” "Я начала бить, целовать, потом обнимать - настоящая женщина". Это то, что вспомнилось) Ты сделала этот сезон! Спасибо!

Так красиво сказано, поддерживаю тебя в этом!

Даша, не переживай мы за тебя в любом случае! Даже если ты не выиграешь! Ты уже стала победительницей в душе для нас!

Мы вчера купили огромный телек, позвали кумовей, сварим раков, купим пива и будем смотреть финал!

Даша будет с Максом, он выберет её! Я их видела в Киеве )

Ой что-то грустно стало, не дай бог что вы не вместе, я буду плакать вечно.

Напомним, ранее Вика из Холостяк-10 рассекретила, кому пророчила победу в проекте.

Автор: Юля Петрова