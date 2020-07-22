Красива и без ретуши: Настя Каменских показала фигуру в бикини и лицо без макияжа

Певица завела сеть жарким летним кадром из бассейна
Настя Каменских недавно призналась, что скучает по отпуску у океана - но пока границы еще закрыты, остается довольствоваться отдыхом дома. Чем певица и занимается - так, 33-летняя звезда завела сеть жарким летним снимком, сделанным у бассейна.
Артистка решила начать свое утро с бодрящего заплыва в воде - на фото она запечатлена в стильном купальнике: белом топе с принтами маленьких кактусов и светло-оранжевых плавках. Настя позирует на лестнице, что ведет из бассейна, стоя вполоборота к камере и восхищая тонкой талией и стройными ножками.
При этом на лице Каменских нет ни капли макияжа, а мокрые волосы она просто заправила за уши и игриво смотрит в объектив.
Настя Каменских похвасталась сочной фигурой в купальнике (фото: instagram.com/kamenskux)
"Эти жаркие летние утра", - подписала горячий кадр артистка.
Впечатленные фолловеры засыпали Каменских восторженными комментариями.
Скриншот комментариев
Напомним, ранее Настя Каменских разоткровенничалась об изменах, интиме в общественном месте и пластике.