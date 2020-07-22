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Красива и без ретуши: Настя Каменских показала фигуру в бикини и лицо без макияжа

Среда 22 июля 2020 17:57
Красива и без ретуши: Настя Каменских показала фигуру в бикини и лицо без макияжа
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Lite

Певица завела сеть жарким летним кадром из бассейна

Настя Каменских недавно призналась, что скучает по отпуску у океана - но пока границы еще закрыты, остается довольствоваться отдыхом дома. Чем певица и занимается - так, 33-летняя звезда завела сеть жарким летним снимком, сделанным у бассейна.

Артистка решила начать свое утро с бодрящего заплыва в воде - на фото она запечатлена в стильном купальнике: белом топе с принтами маленьких кактусов и светло-оранжевых плавках. Настя позирует на лестнице, что ведет из бассейна, стоя вполоборота к камере и восхищая тонкой талией и стройными ножками.

При этом на лице Каменских нет ни капли макияжа, а мокрые волосы она просто заправила за уши и игриво смотрит в объектив.

Настя Каменских похвасталась сочной фигурой в купальнике (фото: instagram.com/kamenskux)

"Эти жаркие летние утра", - подписала горячий кадр артистка.

Впечатленные фолловеры засыпали Каменских восторженными комментариями.

  • Ви шикарно виглядаєте, любуюсь вами,фігурка бомбічіска
  • Красотка
  • Очень красивая девушка
  • Ой, Настя, так бы и самой в басейн нырнуть, да нету
  • шикарная девочка!
  • Гарна
  • Настюша, фигура КЛАСС!
  • браво
  • Худышка!!! Настя прекрасна!!
  • прелесть
  • Настенька,ты секси
  • Настенька ты настоящая труженица, так изменить своё тело, это огромный труд, респект
  • ой яка ж ты файна дивка!!!! Ты милая и красивая женщина и Потапу повезло!!!

Красива и без ретуши: Настя Каменских показала фигуру в бикини и лицо без макияжа

Скриншот комментариев

Напомним, ранее Настя Каменских разоткровенничалась об изменах, интиме в общественном месте и пластике.

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