"Красавицы в птичках": Лилия Ребрик показала дочек-моделей в нежной фотосессии

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

На Ребрик и ее дочках - одинаковые платья!

Лилия Ребрик - одна из тех звезд украинского шоу-бизнеса, которая с удовольствием делится с поклонниками деталями своей личной жизни. Телеведущая и актриса показывает различные фото и видео с мужем (хореограф Андрей Дикий), а также своими дочками - Дианой и Полиной. Отметим, что не так давно Ребрик поздравила свою младшую сестру с днем рождения, и опубликовала с ней редкое селфи. При этом многие поклонники Лилии подчеркнули, что ее старшая дочь Диана ну очень похожа на свою тетю!

Теперь же Лилия решила умилить поклонников трогательной и очень нежной семейной фотосессией со своими девочками. Так, на своей страничке в сети instagram Лилия опубликовала серию фото, на которых позирует с 7-летней Дианой и годовалой Полиной на ухоженной территории, возле клумбы с розами. И если Диана обнимает звездную маму, которая присела рядом с ней, то Полина с любопытством рассматривает мамину руку. Кадр получился действительно очень душевным.

Лилия Ребрик с дочками в модной фотосессии (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Отдельного внимания заслуживают наряды Ребрик с дочками. Все трое одеты в одинаковые белоснежные платья с принтом в виде черных парящих птиц. А вот Лилия свой образ довершает оригинальными черными босоножками с необычной синей вставкой.

Конечно же, Лилия новое фото и мотивационной цитатой сопроводила:

“Проводьте якомога більше часу зі своїми дітьми!!!!!!! Час так швидко летить… #дочкиматери #дикасімейка”, - пишет Лилия.

И кстати, сегодня, 30 августа, старшей дочке Ребрик Диане исполнилось 7 лет!

Лилия Ребрик с дочками в модной фотосессии (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Поклонники телеведущей пришли в восторг от новой фотосессии. И поспешили засыпать ее восторженными комментариями:

“И даже ещё быстрее быстрого, не успела оглянутся сын студент уехал учится в другой город. Вот так…”

“Ви такі молодці! Я завжди любуюся вашими фото!”

“Девичий рай!”

“Волшебные девчатка”

“Какие вы хорошенькие.... папочка ваш как в прекрасном цветнике живёт”

“Мамині бусинки!”

“Красуні в пташках”

“Щаслива мама, нехай буде все добре”

“Самое главное в жизни женщины это дети. Лилия детки у вас, красавицы”

Скриншот комментариев: instagram.com/liliia.rebrik

Напомним, ранее Лилия Ребрик восхитила грацией и стильными нарядами. Жизнерадостная ведущая регулярно поражает своей энергией и красотой.

Кроме того, семейные фото также часто бывают в блоге Лилии Ребрик. Телеведущая умиляет нежными кадрами с маленькими дочками и страстными снимками с мужем Андреем Диким.