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Красавица: Санта Димопулос в облегающем платье восхитила формами после родов

Lite » Новости шоу-бизнеса 04.12.2019 - 11:58
Красавица: Санта Димопулос в облегающем платье восхитила формами после родов
Фото: Санта Димопулос (instagram.com/santadimopulos)

Артистка стала ведущей светского мероприятия в Киеве

Экс-"ВИА Гра" Санта Димопулос недавно стала мамой во второй раз - 14 сентября певица родила дочь Софию в одной из клиник Монако. Отцом девочки является нынешний муж артистки Игорь Кучеренко, также она воспитывает 11-летнего сына Даниэля от телеведущего Андрея Джеджулы. Семейство уже вернулось в Киев и Санта даже приступила к работе - она согласилась стать ведущей светского мероприятия.

И хотя ранее артистка жаловалась, что за время беременности набрала 15 килограммов, сейчас она выглядит просто прекрасно - доказательством чему служит свежий снимок в ее Instagram. Димопулос поделилась фото со своего первого светского выхода после родов - она позирует в элегантном черном вечернем платье с обнаженной частью спины. Облегающий наряд позволяет убедиться, что знаменитость уже вернула себе отличные формы и может похвастаться впечатляющей стройностью.

"Сегодня я веду открытие потрясающе красивого места", - отметила Санта.

Красавица: Санта Димопулос в облегающем платье восхитила формами после родов

Фото: Санта Димопулос (instagram.com/santadimopulos)

Пользователи сети осыпали экс-"виагрянку" комплиментами, восхищаясь ее красотой и стройностью.

  • Необыкновенно красивая!
  • Ух ты! Какая красивая мамочка
  • Уууххх красивая
  • Санта, вы прекрасны, и платье
  • Тростиночка
  • Так нравится эта причёска
  • Невероятная
  • потрясающе красивая Санта
  • Необыкновенное платье
  • принцесссаа
  • Невероятно красивая
  • Классно выглядите!!! Удачи!!!
  • Просто шикарно выглядите
  • И снова худыш! Шикарная !

Красавица: Санта Димопулос в облегающем платье восхитила формами после родов

Скриншот комментариев (instagram.com/santadimopulos)

Напомним, что Санта Димопулос в длинном платье-вышиванке показала душевное фото с доченькой Софией.

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