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Кожаная юбка и яркий свитер: Джамала восхитила сочным осенним образом

Четверг 13 августа 2020 14:33
Кожаная юбка и яркий свитер: Джамала восхитила сочным осенним образом
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Автор: Марина Настевич

Певица устроила атмосферную фотосессию на улицах Киева

Джамала недавно родила второго сына и уже успела вместе с мужем и детьми отдохнуть в Турции, где они даже не прибегали к помощи нянь. Певица быстро восстановилась после родов и уже радует поклонников стильными луками. Так, артистка поделилась в Instagram атмосферными кадрами в сочном аутфите.

Звезда позировала на Почтовой площади в суперстильной кожаной юбке миди фиолетового цвета и объемном свитере неоново-желтого цвета с V-образным декольте. Она игриво спустила его на одно плечо, что добавило образу женственности и соблазнительности.

Волосы певица уложила в легкие локоны, а на лице сделала макияж в естественных оттенках с акцентом на глазах.

Кожаная юбка и яркий свитер: Джамала восхитила сочным осенним образомКожаная юбка и яркий свитер: Джамала восхитила сочным осенним образом

"В небі відчувається дихання осені. Чим сумніше, тим яскравіше", - поделилась Джамала.

Кожаная юбка и яркий свитер: Джамала восхитила сочным осенним образомКожаная юбка и яркий свитер: Джамала восхитила сочным осенним образом

Джамала покорила ярким осенним образом в кожаной юбке и неоновом свитере (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Фолловеры оценили стильный лук певицы и засыпали ее комплиментами.

  • Обожаю это сочетание цветов, так сочно, хочется съесть!!!
  • Красотка, если честно, обожаю осень и немного пасмурную погоду
  • Так ! Мені повітря пахне вереснем уже :) а я то думала я одна то відчула :)
  • Клас!!! Навіть не думала, що ці два кольори так можуть гармонічно дивитись. Вам личить
  • Красуня
  • Яка Ви гарна! Обожнюю це поєднання кольорів
  • Дуже яскравий образ, який повертає весну.
  • Очень красивая!
  • Я тоже обожаю это сочетание цветов,а ещё и эти модели...очень стильно и женственно!!! Сусанна,ты красотка и твой стиль всегда не подражаемый!!!!
  • Такая Вы яркая, Джа, ну просто маленькое солнышко в этот пасмурный день в Киеве

Кожаная юбка и яркий свитер: Джамала восхитила сочным осенним образом

Скриншот комментариев

Ранее Джамала решилась на серьезный разговор с поклонниками о личных границах.

Мы также сообщали, что Джамала показала купание с младшим сыном в море.

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