Кожаная юбка и яркий свитер: Джамала восхитила сочным осенним образом

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Певица устроила атмосферную фотосессию на улицах Киева

Джамала недавно родила второго сына и уже успела вместе с мужем и детьми отдохнуть в Турции, где они даже не прибегали к помощи нянь. Певица быстро восстановилась после родов и уже радует поклонников стильными луками. Так, артистка поделилась в Instagram атмосферными кадрами в сочном аутфите.

Звезда позировала на Почтовой площади в суперстильной кожаной юбке миди фиолетового цвета и объемном свитере неоново-желтого цвета с V-образным декольте. Она игриво спустила его на одно плечо, что добавило образу женственности и соблазнительности.

Волосы певица уложила в легкие локоны, а на лице сделала макияж в естественных оттенках с акцентом на глазах.

"В небі відчувається дихання осені. Чим сумніше, тим яскравіше", - поделилась Джамала.

Джамала покорила ярким осенним образом в кожаной юбке и неоновом свитере (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Фолловеры оценили стильный лук певицы и засыпали ее комплиментами.

Обожаю это сочетание цветов, так сочно, хочется съесть!!!

Красотка, если честно, обожаю осень и немного пасмурную погоду

Так ! Мені повітря пахне вереснем уже :) а я то думала я одна то відчула :)

Клас!!! Навіть не думала, що ці два кольори так можуть гармонічно дивитись. Вам личить

Красуня

Яка Ви гарна! Обожнюю це поєднання кольорів

Дуже яскравий образ, який повертає весну.

Очень красивая!

Я тоже обожаю это сочетание цветов,а ещё и эти модели...очень стильно и женственно!!! Сусанна,ты красотка и твой стиль всегда не подражаемый!!!!

Такая Вы яркая, Джа, ну просто маленькое солнышко в этот пасмурный день в Киеве

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Ранее Джамала решилась на серьезный разговор с поклонниками о личных границах.

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