В косухе от Versace и кожаных шортах: Светлана Лобода похвасталась дерзким образом

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Певица сверкнула обновками от мировых брендов

37-летняя Светлана Лобода регулярно делится в сети своими эффектными и соблазнительными образами. Сейчас певица уже вернулась к работе после карантина, чему очень рада. Звезда показала в Instagram свой новый дерзкий лук, примерив наряд из кожи.

Так, артистка позирует в черной майке, украшенной пайетками, а также коротких кожаных шортиках и куртке-косухе. Отметим, что Светлана примерила предметы гардероба от мировых брендов - к примеру, куртку в байкерском стиле от Versace за 2992 евро, а топ - от Saint Laurent.

Яркий образ Лобода дополнила крупными серьгами-кольцами и сдержанным макияжем.

"гулять пойдём?" - подписала кадр певица.

Светлана Лобода восхитила дерзким кожаным луком (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Фолловеры оценили образ артистки и засыпали ее восхищенными комментариями.

Светочка, просто красотка, просто шикарна! Этот образ тебе так идёт, волосы, просто суупер, ты красотка

С вами - идём ! Как всегда на стиле

О, куртка бомба, хочу такую же, обожаю такой стиль

Какая красотка

Воу воу воу жаришка

Какая бомбовая

Моя любимка

Стиль огонь

Почему при виде этого фото у меня остановилось сердечко

И будем до утра сегодня танцевать с тобой вместе

Скриншот комментариев

Ранее мы писали о том, что Лобода рассказала о пластической операции на карантине.

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Автор: Lite