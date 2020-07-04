В косухе от Versace и кожаных шортах: Светлана Лобода похвасталась дерзким образом

Певица сверкнула обновками от мировых брендов
37-летняя Светлана Лобода регулярно делится в сети своими эффектными и соблазнительными образами. Сейчас певица уже вернулась к работе после карантина, чему очень рада. Звезда показала в Instagram свой новый дерзкий лук, примерив наряд из кожи.
Так, артистка позирует в черной майке, украшенной пайетками, а также коротких кожаных шортиках и куртке-косухе. Отметим, что Светлана примерила предметы гардероба от мировых брендов - к примеру, куртку в байкерском стиле от Versace за 2992 евро, а топ - от Saint Laurent.
Яркий образ Лобода дополнила крупными серьгами-кольцами и сдержанным макияжем.
"гулять пойдём?" - подписала кадр певица.
Светлана Лобода восхитила дерзким кожаным луком (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Фолловеры оценили образ артистки и засыпали ее восхищенными комментариями.
Скриншот комментариев
Ранее мы писали о том, что Лобода рассказала о пластической операции на карантине.
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Автор: Lite