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В косухе от Versace и кожаных шортах: Светлана Лобода похвасталась дерзким образом

Lite » Новости шоу-бизнеса 04.07.2020 - 18:43
В косухе от Versace и кожаных шортах: Светлана Лобода похвасталась дерзким образом
Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Певица сверкнула обновками от мировых брендов

37-летняя Светлана Лобода регулярно делится в сети своими эффектными и соблазнительными образами. Сейчас певица уже вернулась к работе после карантина, чему очень рада. Звезда показала в Instagram свой новый дерзкий лук, примерив наряд из кожи.

Так, артистка позирует в черной майке, украшенной пайетками, а также коротких кожаных шортиках и куртке-косухе. Отметим, что Светлана примерила предметы гардероба от мировых брендов - к примеру, куртку в байкерском стиле от Versace за 2992 евро, а топ - от Saint Laurent.

Яркий образ Лобода дополнила крупными серьгами-кольцами и сдержанным макияжем.

"гулять пойдём?" - подписала кадр певица.

В косухе от Versace и кожаных шортах: Светлана Лобода похвасталась дерзким образом

Светлана Лобода восхитила дерзким кожаным луком (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Фолловеры оценили образ артистки и засыпали ее восхищенными комментариями.

  • Светочка, просто красотка, просто шикарна! Этот образ тебе так идёт, волосы, просто суупер, ты красотка
  • С вами - идём ! Как всегда на стиле
  • О, куртка бомба, хочу такую же, обожаю такой стиль
  • Какая красотка
  • Воу воу воу жаришка
  • Какая бомбовая
  • Моя любимка
  • Стиль огонь
  • Почему при виде этого фото у меня остановилось сердечко
  • И будем до утра сегодня танцевать с тобой вместе

В косухе от Versace и кожаных шортах: Светлана Лобода похвасталась дерзким образом

Скриншот комментариев

Ранее мы писали о том, что Лобода рассказала о пластической операции на карантине.

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Автор: Lite

Теги Новости Украины Лободаобраз
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