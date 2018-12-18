Уже без костыля: актер "Дизель-шоу" вернулся на сцену после аварии

Фото: Егор Крутоголов (instagram.com/dizelmano)

Артист вышел на сцену впервые после трагического ДТП

Актер "Дизель Шоу" Егор Крутоголов сыграл в спектакле впервые после трагической аварии, которая унесла жизнь его коллеги, актрисы Марины Поплавской. Он вышел на сцену вместе с артистами Театра "Квартет И", приехавшими на гастроли в Киев. Об этом артист рассказал на своей странице в Іnstagram.

Украинский артист был задействован в постановке "В Бореньке чего-то нет", повествующей о том, что происходит по ту сторону кинопроцесса.

Надо сказать, что приглашение присоединиться к труппе Крутоголов получил лишь за несколько дней до киевской премьеры. Ему досталась роль актера по фамилии Калмыков. Он репетировал с коллегами лишь пару часов в день выступления, но отлично справился со своей задачей, получив за это прозвище "Супермен".

Фото: Егор Крутоголов (instagram.com/dizelmano)

"Я благодарен судьбе за то, что мне довелось играть в спектакле, который впечатлил меня более, чем что-либо на театральной сцене. "В Бореньке чего-то нет" — это уникальная история, сыгранная уникальным коллективом, каждая единица которого является уникальной. Я бы хотел поблагодарить за доверие, поддержку и честь играть с вами на одной сцене и при этом чувствовать себя равным", - признался шоумен в своем Instagram.

Фото: "Квартет И" (instagram.com/kvartet_i_teatr)

Стоит отметить, что актер впервые после трагического ДТП передвигался без костылей, хоть ранее даже умудрялся на них танцевать. Он быстро ходил по сцене, преодолевая дискомфорт и боль.

"Сцена лечит, как никто другой. Не чувствовал боли этих два дня. А мой реабилитолог сказала: "С вами произошло что-то действительно невероятное!". Это то, что мне было нужно!" - поделился он.

Ранее мы писали о том, что артисты "Дизель шоу" почтили память безвременно ушедшей коллеги Марины Поплавской, погибшей в страшном ДТП 20 октября этого года.