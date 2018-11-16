"Космический релакс": ALEKSEEV восхитил поклонников новым синглом-посвящением "Как ты там"

ALEKSEEV (фото: пресс-служба)

Алексеев откровенно рассказал о предыдущих отношениях

Украинский певец ALEKSEEV (Никита Алексеев) представил трогательный сингл "Как ты там", а также впервые рассказал о длительных отношениях со своей девушкой.

ALEKSEEV написал исповедь на своей instagram-страничке. Артист впервые рассказал об истории своей любви — отношениях, длиною в семь с половиной лет, которым и посвятил песню "Как ты там". Премьера состоялась 16 ноября.

ALEKSEEV — Как ты там

"В какой-то момент я почувствовал, что стал полностью счастливым человеком. Мы нашли правильный баланс: с одной стороны — любимая работа, преданные поклонники, успех, с другой — семья. Мы стали настоящей семьей. Часто ездили к моей маме, оставались там на несколько дней. Были мысли о свадьбе… Но, в один момент все нарушилось, в моей жизни появился другой человек. Сначала это были безобидные разговоры, которые я периодически прекращал, понимая, что мне нельзя. Я регулярно ставил себе запреты на наше общение и все время их нарушал. На инстинктивном уровне почувствовал, что хочу заботиться о ней, что ощущаю что-то родное и близкое. В последствии узнал, что она, как и я росла без отца. Я понимал, что у нас ничего не может быть, но при этом чувствовал большое желание встретиться. Дальше снова был запрет, который в этот раз длился несколько месяцев", — откровенно пишет Алексеев.

Далее 25-летний певец объяснил, как же смог поставить точку в отношениях со своей предыдущей девушкой.

"В один день пришел в отель после концерта и увидел фотографию, которую порекомендовал мне instagram, и это была — она. Решился написать. Переписывались всю ночь. На следующий день разозлился на себя и опять все прекратил. И так было постоянно, пока я не понял, что безнадежно влюблен. В мою жизнь пришла какая-то невесомость. Я был загнан ею в угол. С одной стороны — верность, преданность, понимание, счастье. С другой — любовь, трепет, волнение и желание быть вместе. Я ходил, как пьяный, и понимал, что ношу в своей голове две правды. Что никто ни в чем не виноват, особенно ты. Как мне распорядиться своей жизнью? Как во всем признаться? Что делать? Это было невыносимо. Через какое-то время я понял, что нам придеся расстаться и я должен уйти", — подытожил ALEKSEEV.

Отметим, что во время 12-го эфира Танцы со звездами ALEKSEEV спел во время выступления Мишель Андраде и Жени Кота.

Песня "Как ты там", в которую певец вложил все личные переживания, восхитила поклонников и слушателей ALEKSEEV своей трогательностью и глубиной. Впервые артист так открыто спел и рассказал о пережитых чувствах.

"В наушниках музыка и голос просто обволакивают. Космический релакс", — пишет под треком Екатерина Злат.

"Как всегда безупречен", — отмечает Ольга Ходаковская.

"Чудесно! Обажаю.... Оригинальность зашкаливает﻿", — восхищается Arpine Abgaryan3.

"Очень красивая песня!" — пишет E K.

"Как всегда, до мурашек", — подчеркивает Ксюша аа.

"Почему это так идеально, ааа", — восхищается Мария Котова.

Скриншот комментариев: instagram.com/alekseev_officiel

Напомним, 16 ноября также состоялась презентация нового клипа Макса Барских на песню "Берега". При этом видеоработа выполнена в стилистике 80-х.

Еще одна украинская группа, которая представила свой новый клип — Анна-Мария. В новой работе "Чому" сестры-близняшки рассказали о любви к одному парню.

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