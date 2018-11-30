"Космические глаза": травести-дива Монро показала лицо без макияжа

Фото: травести-дива Монро (instagram.com/monritta)

Артистка поделилась фото до и после нанесения макияжа

Известная украинская травести-дива, телеведущая и блогер Монро показала поклонникам фото без макияжа. На своей странице в Instagram артистка опубликовала снимок своего лица до и после нанесения косметики.

"Тю...три раза пыталась загрузить пост...все мимо... Наверное сегодня долгие рассуждения о принятии себя в любом виде и состоянии не уместны. Как видите, стрелки и пошлые губы делают лицо дерзким и чуть олдскульным. Такая себе ранняя ДжейЛо", - пишет Монро.

Фото: травести-дива Монро (instagram.com/monritta)

Фото вызвало целую бурю обсуждения со стороны поклонников знаменитости. Многие выражают свое восхищение тем, что артистка может выглядеть так хорошо даже без капли макияжа.

"Космические глаза Монро. Даже без макияжа. Девочки наверное вас ненавидят", "Во всех ты, душенька, нарядах хороша!", "Ведьма!", "Какая же Вы красивая", "Вы больше женщина, чем некоторые от рождения", "Глаза — космос", — указали фолловеры под фото.

Скриншот комментариев (instagram.com/monritta)

Напомним, ранее травести-дива Монро удивила архивным фото, на котором ей всего 16 лет. Артистка отметила, что делала его на студенческий билет.

Отметим, что травести-диве Монро посоветовали взять ребенка из детдома. Артистка решила объяснить, почему пока не хочет детей и поделилась своим мнением об отношениях родителей с их чадом.

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Видео: РБК-Украина