Кошечка: Тина Кароль в лифчике соблазнила волнительными изгибами на жарких фото

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Певица позировала на веранде собственного дома

Тина Кароль может похвастаться в Instagram 1,5 миллионой армией поклонников, которые с нетерпением ждут ее новые снимки и фотосеты. И 35-летняя украинская поп-дива с удовольствием радует подписчиков снимками, на которых все чаще позирует в соблазнительных образах. Одним из таких пикантных кадров стало свежее фото звезды в черном купальнике.

Певица расположилась на лоджии своего дома в Киевской области, присев на краюшек перил. На ней – лиф от черного купальника с завязками на шее, черная атласная юбка и открытые изящные боссоножки на тонкой шпильке. На голове – черная бандана с ненавязчивым принтом в виде птиц. Певица принимает солнечные ванны, сексуально выгнув спинку и кокетливо позируя перед объективом. На втором фото она отвернулась от камеры, позволив рассмотреть "вид сзади".

Поклонники не смогли совладать с эмоциями и оставили массу восторженных откликов.

Тина Кароль завела сеть летним фото в лифе от купальника (фото: instagram.com/tina_karol)

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Красота

Какая нереальная красота

Прелесть

Ого, это пожар

Кошечка

Шикарная

Сногсшибательная красотка

Прелесть какая

Нереальная

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Тина Кароль в белом мини заворожила чувственность. Она позировала в лучах солнечного света в экстремально коротком платье с множеством воланов.