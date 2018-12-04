"Королева юмора": ICTV покажет эксклюзивный спецпроект о Марине Поплавской

Фото: Марина Поплавская (пресс-служба ICTV)

Цель создателей спецпроекта – раскрыть личность звезды под совершенно другим углом

Телеканал ICTV покажет эксклюзивный спецпроект о трагически погибвшей в ДТП звезде "Дизель Шоу" Марине Поплавской. Фильм с говорящим названием "Королева юмора" выйдет на экраны 7 декабря и раскроет неизвестные грани популярной юмористки, о которых ее поклонники даже не догадывались. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Она смешила и вдохновляла, спешила жить и убежать от смерти, но, к сожалению, не смогла. Этот проект посвящен памяти актрисы, которую любили миллионы.

В фильме "Королева юмора" зрители увидят нигде ранее неопубликованное эксклюзивное видео и услышат откровенные признания о Марине Поплавской от ее близких, друзей и коллег. Их воспоминания откроют все, что было скрыто за образом жизнерадостной юмористки.

"Это кино о невероятно талантливом человеке, который пришел к успеху, снискал любовь миллионов, но путь к этому признанию не был устлан розами, – делится один из создателей фильма Сергей Смальчук. – Зритель ее видел такой большой, уверенной в себе женщиной. А на самом деле за этим скрывалась часто очень неуверенная в себе маленькая девочка, со своими комплексами, страданиями, болью... Человек, который, казалось, имела или мог иметь все, а на самом деле искал элементарного женского счастья – семью, дом, наполненный детским смехом, в котором бы ее кто-то ждал... На сцене она могла одним словом рассмешить заполненный до основания зал, а за кулисами – нередко плакала. Марина в кадре и за кадром – это далеко не всегда один и тот же человек. И наш фильм – именно об этом: о Великой Актрисе, которой восхищались и которую любили, но одновременно которую по-настоящему мало кто знал".

Фото: Марина Поплавская (пресс-служба ICTV)

Цель создателей спецпроекта – раскрыть личность звезды под совершенно другим углом – обычной женщины, которая стремилась к элементарному человеческому счастью и часто чувствовала себя одинокой.

"Все знают Марину как суперяркий типаж. Но я надеюсь, что фильм выйдет в первую очередь о женщине с внутренним светом. Которая очень часто чувствовала себя одинокой. И о том, как она пыталась стать счастливой. Не ради себя. А для того, чтобы каждая женщина в зрительном зале поверила в то, что счастье возможно – независимо от того, сколько ей лет и какой бы размер одежды она не носила", – рассказывает Инесса Соболева, продюсер проекта.

Напомним, Порошенко посмертно наградил орденом актрису "Дизель Шоу" Марину Поплавскую.

Мы также писали о том, что в "Дизель шоу" трогательно почтили память Марины Поплавской.

Ранее организаторы "Дизель шоу" показали своим фанатам мини-фильм, посвященный погибшей в ДТП актрисе Марине Поплавской. "В этом фильме мы покажем эксклюзивные кадры интервью, фото и видео, которые ранее не публиковались", - говорится в сообщении.

Видео: (video.rbc.ua)