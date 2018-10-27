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Королева красоты получила титул и упала в обморок на сцене

Lite » Звезды 27.10.2018 - 17:40
Скриншот: кадр из видео (twitter.com/CGTNOfficial)
Скриншот: кадр из видео (twitter.com/CGTNOfficial)

Конфуз произошел, когда девушка услышала от ведущего, что стал победительницей

Победительница конкурсы красоты "Miss Grand International" Клара Соса из Парагвая, во время мероприятия, которое проходило в Маньяме, упала в обморок прямо на сцене. Видео с этим инцидентом было опубликовано в  Twitter на канале "CGTN".

Королева красоты получила титул и упала в обморок на сцене

Скриншот кадр из видео (twitter.com/CGTNOfficial)

Конфуз произошел из-за сильного волнения. Все случилось в тот момент, когда на сцене объявили имя победительницы, и в тот же момент девушка потеряла сознание и рухнула на пол.

Не дать упасть красавице попыталась стоявшая рядом ее соседка-соперница из Индии Минакши Чаудхари, однако девушка все равно оказалась на полу.

На кадрах видео видно, что конкурсантки стояли и держались за руку в ожидании объявления ведущего. Когда тот произнес "Парагвай", Соса пошатнулась и рухнула на подмостки.

Королева красоты получила титул и упала в обморок на сцене

Скриншот кадр из видео (twitter.com/CGTNOfficial)

На помощь девушке на сцену тут же поспешили сразу несколько человек, спустя какое-то время  новая обладательница престижного титла и короны "Miss Grand International-2018" уже спокойно стояла на ногах и улыбалась среди других участниц конкурса красоты, как будто ничего и не произошло.

 Видео: королева красоты упала в обморок на сцене (twitter.com/CGTNOfficial)

Ранее мы писали о том, что презентовали кулон, который Мисс Украина Вселенная представит в Таиланде на аукционе.

Как сообщалось, 14 августа состоялся финал 12-го конкурса красоты Мисс Украина Вселенная 2018. Самой красивой девушкой Украины стала Карина Жосан, которой досталась корона из белого золота с бриллиантами и топазами.

Ранее мы писали, что известный украинский хирург" дал экспертное мнение по поводу того, делала ли когда-то пластические операции победительница конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная 2018" Карина Жосан.

Видео: РБК-Украина

Новости Украины конкурс красотыкоролева красоты
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