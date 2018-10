Королева краси отримала титул і зомліла на сцені

Конфуз стався, коли дівчина почула від ведучого, що став переможцем

Переможниця конкурси краси "Miss Grand International" Клара Соса з Парагваю, під час заходу, який проходив у Маньямi, втратила свідомість прямо на сцені. Відео з цим інцидентом було опубліковано в Twitter на каналі "CGTN".

Скріншот кадр з відео (twitter.com/CGTNOfficial)

Конфуз стався через сильне хвилювання. Все сталося в той момент, коли на сцені оголосили ім'я переможниці, і в той же момент дівчина втратила свідомість і впала на підлогу.

Не дати впасти красуні спробувала стояла поруч, її сусідка-суперниця з Індії Мінакші Чаудхарі, однак дівчина все одно опинилася на підлозі.

На кадрах відео видно, що конкурсантки стояли і трималися за руку в очікуванні оголошення ведучого. Коли той вимовив "Парагвай", Соса похитнулася і впала на поміст.

Скріншот кадр з відео (twitter.com/CGTNOfficial)

На допомогу дівчині на сцену тут же поспішили відразу кілька людей, через якийсь час нова володарка престижного титла і корони "Miss Grand International-2018" вже спокійно стояла на ногах і посміхалася серед інших учасниць конкурсу краси, як ніби нічого й не сталося.

#ICYMI Beauty pageant winner passes out as her name is announced pic.twitter.com/qhcjubEEsZ