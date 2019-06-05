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Королева амазонок: Светлана Лобода заворжила ярким образом из нового клипа

Lite » Новости шоу-бизнеса 05.06.2019 - 16:57
Королева амазонок: Светлана Лобода заворжила ярким образом из нового клипа
Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Поклонники певицы пришли в восторг от ее новой видеоработы

Светлана Лобода во вторник, 4 мая, представила долгожданный клип на успевший стать хитом трек "Пуля-Дура", который сразу же покорил сердца ее поклонников. Артистка предстала в нескольких ярких амплуа: девушки-ковбоя, жгучей соблазнительной брюнетки, танцующей на столе и соблазняющей главного героя, скелета, которого не берут даже пули, и восточной красавицы-амазонки, которая безжалостно расправилась с потерявшей от нее голову мужчиной. Фаны сравнили новую работы звезды с фильмами "Ван Хелсинг" и "От заката до рассвета", а также отметили, что это один из лучших клипов певицы.  Instagram Светлана решила поделиться фото в образе обольстительной Шахерезады – невероятно красивой и такой же непреклонной.

Артистка позировала в многослойном сложном наряде, который лишь подчеркнул достоинства ее фигуры – глубокое декольте дало возможность оценить роскошный бюст Светланы, а нескромно высокий разрез – ее ноги и обнаженные стройные бедра.

На фото она придерживает руками, щедро украшенными перстнями, капюшон шикарного одеяния. Рукава легкой бирюзовой накидки щедро украшены пайетками, а блестящее и переливающееся платье повторяет контуры тела. Певица задумчиво смотрит в даль, а ее яркий макияж с акцентом на глаза делает образ просто магнетическим.

Королева амазонок: Светлана Лобода заворжила ярким образом из нового клипа

"Читаю ваши комментарии по нашему новому клипу… Радостно мне", - призналась она, "нарвавшись" на многочисленные комплименты.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Поклонники звезды стали наперебой делиться своими впечатлениями от видео и восхищаться талантом и внешностью Светланы.

"Красуня! Самая настоящая морская нимфа!", "Как всегда самая лучшая! Клип 100 звезд!", "Вы прекрасны, Светлана! Браво!", "Вы как всегда на высоте, круто!", "Это бомба!", "Очень красиво!", "Королева амазонок!", "Вам безумно идет этот образ. Богиня!", "Великолепие!", "Супер! Вы супер!" - не смогли сдержать эмоций зрители.

Напомним, что Светлана Лобода показала видео интенсивной тренировки, которое сняла ее дочь Ева.

Кстати, Лобода возбудила упругими ягодицами в пикантном видео, "заслужив" прозвище "Светлана Ореховна". 

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