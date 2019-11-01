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Копия мамы: Лилия Ребрик показала "дико красивую" дочь в образе для Хеллоуина

Lite » Новости шоу-бизнеса 01.11.2019 - 16:31
Копия мамы: Лилия Ребрик показала "дико красивую" дочь в образе для Хеллоуина
Фото: Лилия Ребрик с дочерью (instagram.com/liliia.rebrik)

Ведущая сводила малышку в детский салон

Лилия Ребрик - счастливая мама двух очаровательных дочерей и с удовольствием делится в сети милыми семейными моментами. Старшая девочка Диана уже учится в школе, а кроме того, успела дебютировать в сериале и серьезно занимается танцами - что и неудивительно, ведь ее папа профессиональный танцор и хореограф Андрей Дикий. В честь праздника Хеллоуин звездная мама сводила малышку в детский салон, где ее ярко преобразили. Результатом ведущая поделилась на своей странице в Instagram.

На фото Диана запечатлена сидящей в кресле парикмахера и глядящей перед собой. Часть длинных прядей девочки покрасили в фиолетовый цвет и сделали объемные "узоры" из волос на макушке. Кроме того, малышке сделали "взрослый" макияж с акцентом на ярко выделенные глаза.

Обе Ребрик остались чрезвычайно довольны таким образом Дианы - телезвезда призналась, что еле увела дочь из салона.

Копия мамы: Лилия Ребрик показала &quot;дико красивую&quot; дочь в образе для Хеллоуина

Фото: Лилия Ребрик показала старшую дочь Диану (instagram.com/liliia.rebrik)

"Моя Дико красива, або страшенно красива Діася до party готова. За створення образу дякую салону. Діані настільки сподобалося в салоні - що не хотіла йти. Увійшла у смак. Ледве умовила зупинитися. Хоча інколи дітям необхідно дозволяти втілювати в реальність найсміливіші їхні ідеї))). Як Ваші діти, люблять перевтілюватися?" - поделилась Лилия.

Подписчики пришли в восторг от эффектного лука девочки и осыпали ее комплиментами, отметив также, что на этом фото Диана просто копия своей звездной мамы.

  • Боже,яка лялечка!
  • Красуня! В красивих батьків-красиві дітки
  • Ооооочень красиво
  • Така лапуля!!!! як мамуля гарна !!!!
  • Неймовiрно страшенна крутишка
  • Мамина красуня
  • Дуже круто! Я відразу і не впізнала
  • Очень красивая, принцесса
  • Яка красуня!!!!))) Копія мама!!!
  • Очень красивая девочка
  • Очень красивая девочка, как мама! Здоровья ей и творческих успехов. Настоящая принцесса
  • Модель

Копия мамы: Лилия Ребрик показала &quot;дико красивую&quot; дочь в образе для Хеллоуина

Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, что Лилия Ребрик покорила эффектным образом в вечернем платье по фигуре.

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Новости Украины Лилия Ребрикхеллоуиндочь
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