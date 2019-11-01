Копия мамы: Лилия Ребрик показала "дико красивую" дочь в образе для Хеллоуина

Ведущая сводила малышку в детский салон
Лилия Ребрик - счастливая мама двух очаровательных дочерей и с удовольствием делится в сети милыми семейными моментами. Старшая девочка Диана уже учится в школе, а кроме того, успела дебютировать в сериале и серьезно занимается танцами - что и неудивительно, ведь ее папа профессиональный танцор и хореограф Андрей Дикий. В честь праздника Хеллоуин звездная мама сводила малышку в детский салон, где ее ярко преобразили. Результатом ведущая поделилась на своей странице в Instagram.
На фото Диана запечатлена сидящей в кресле парикмахера и глядящей перед собой. Часть длинных прядей девочки покрасили в фиолетовый цвет и сделали объемные "узоры" из волос на макушке. Кроме того, малышке сделали "взрослый" макияж с акцентом на ярко выделенные глаза.
Обе Ребрик остались чрезвычайно довольны таким образом Дианы - телезвезда призналась, что еле увела дочь из салона.
Фото: Лилия Ребрик показала старшую дочь Диану (instagram.com/liliia.rebrik)
"Моя Дико красива, або страшенно красива Діася до party готова. За створення образу дякую салону. Діані настільки сподобалося в салоні - що не хотіла йти. Увійшла у смак. Ледве умовила зупинитися. Хоча інколи дітям необхідно дозволяти втілювати в реальність найсміливіші їхні ідеї))). Як Ваші діти, люблять перевтілюватися?" - поделилась Лилия.
Подписчики пришли в восторг от эффектного лука девочки и осыпали ее комплиментами, отметив также, что на этом фото Диана просто копия своей звездной мамы.
Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)
Напомним, что Лилия Ребрик покорила эффектным образом в вечернем платье по фигуре.