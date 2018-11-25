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"Контент 18 плюс": Павел Зибров поделился откровенной карикатурой

Lite » Звезды 25.11.2018 - 07:17
"Контент 18 плюс": Павел Зибров поделился откровенной карикатурой
Павел Зибров. Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Знаменитый украинский артист показал, как его обожают поклонницы

Павел Зибров опубликовал на свою страницу в Instagram смелую карикатуру, которая рассмешила его поклонников.

В кадре можно увидеть картинку с изображением легендарных усов Павла и обнаженных женщин с реками между ног.

"Через гори та діброви течемо від вус Зіброва", - написано на карикатуре.

Сам Зибров подписал картинку так: "Контент 18+" и сопроводил надпись хештегом: "Устами народа".

&quot;Контент 18 плюс&quot;: Павел Зибров поделился откровенной карикатурой

Скриншот: instagram.com/pavlo_zibrov

Подписчики тут же отреагировали:

"Это будет хит!", "Смешно! Народное творчество - супер", "Шедеврально".

Напомним, ранее Павел Зибров рассказал о новом увлечении после Танцев со звездами.

Кстати, Павел Зибров рассказал, чем планирует заниматься после шоу. 

Ранее сообщалось, что звездный участник шоу "Танці з зірками" Павел Зибров вообще вынужден тренироваться с травмированным коленом.

Танці з зірками 2018 - официальная презентация (video.rbc.ua)

Новости Украины фотоПавло ЗибровInstagram
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