ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Команда мечты: Влад Яма очаровал спортивным фото с подросшим сыночком

Lite » Новости шоу-бизнеса 27.06.2020 - 15:39
Команда мечты: Влад Яма очаровал спортивным фото с подросшим сыночком
Влад Яма с женой и сыном (фото: instagram.com/vladyama_official)

Влад и Леон надели футболки с одинаковым номером

Влад Яма обожает свою семью – жену-красавицу Лилиану и сыночка Леона, факт рождения котороого хореограф долго скрывал. Да и сейчас лицо сына судья Танцев со звездами не показывает, хотя начал публиковать снимки мальчика в профиль. Звездный папа признается, что Леон растет настоящим непоседой и обожает активничать. Похоже, Влад решил направить энергию сына в нужное русло и заняться с ним спортом. Так, он опубликовал снимок из зала на котром позирует в спортивной форме с номером.

Отец и сын выбрали для себя номер 12. Влад в белоснежной спортивной футболке чуть присел и наклонился, Леон в красной футболке с идентичным номером держит папу за плечо. К слову, фото было сделано во время зимнего семейного отдыха в Майами.

Поклонники хореографа оценили спортивный досуг отца и сына и оставили лестные комментарии под снимком.

Команда мечты: Влад Яма очаровал спортивным фото с подросшим сыночком

Влад Яма стал чаще публиковать фото с подросшим сыном (фото: instagram.com/vladyama_official)

Мое творчество неотделимо от личной жизни: Могилевская рассказала про отношения с Владом Ямой

  • У Вас такой чудесный сынок
  • Вы замечательный отец и муж!
  • Клас татко з синочком!
  • Супер
  • Классные такие
  • Команда
  • А сынок подрос! Видела его с Вами в Запорожье. На Бородинском

Скриншот комментариев

К слову, Леон может похвастаться стильной прической, а его папа решил показать процесс стрижки сына на камеру и опубликовал кадры прямиком из кресла парикмахера.

Команда мечты: Влад Яма очаровал спортивным фото с подросшим сыночком

Влад Яма показал поход сына к парикмахеру (фото: instagram.com/vladyama_official)

Напомним, что ранее поделился счастливым семейным фотосетом в нарядах одинаковой расцветки с женой и сыном.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Lite

Теги Новости Украины Влад Яма
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь