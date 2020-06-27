Команда мечты: Влад Яма очаровал спортивным фото с подросшим сыночком

Влад Яма с женой и сыном (фото: instagram.com/vladyama_official)

Влад и Леон надели футболки с одинаковым номером

Влад Яма обожает свою семью – жену-красавицу Лилиану и сыночка Леона, факт рождения котороого хореограф долго скрывал. Да и сейчас лицо сына судья Танцев со звездами не показывает, хотя начал публиковать снимки мальчика в профиль. Звездный папа признается, что Леон растет настоящим непоседой и обожает активничать. Похоже, Влад решил направить энергию сына в нужное русло и заняться с ним спортом. Так, он опубликовал снимок из зала на котром позирует в спортивной форме с номером.

Отец и сын выбрали для себя номер 12. Влад в белоснежной спортивной футболке чуть присел и наклонился, Леон в красной футболке с идентичным номером держит папу за плечо. К слову, фото было сделано во время зимнего семейного отдыха в Майами.

Поклонники хореографа оценили спортивный досуг отца и сына и оставили лестные комментарии под снимком.

Влад Яма стал чаще публиковать фото с подросшим сыном (фото: instagram.com/vladyama_official)

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У Вас такой чудесный сынок

Вы замечательный отец и муж!

Клас татко з синочком!

Супер

Классные такие

Команда

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Скриншот комментариев

К слову, Леон может похвастаться стильной прической, а его папа решил показать процесс стрижки сына на камеру и опубликовал кадры прямиком из кресла парикмахера.

Влад Яма показал поход сына к парикмахеру (фото: instagram.com/vladyama_official)

Напомним, что ранее поделился счастливым семейным фотосетом в нарядах одинаковой расцветки с женой и сыном.

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Автор: Lite