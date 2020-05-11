С коляской и букетом: Вера Кекелия показала первую прогулку с новорожденным сыном

Артистка отпраздновала свой первый День матери в роли мамы
В первый день мая украинская певица и актриса студии "Женский квартал" Вера Кекелия впервые стала мамой - в одном из роддомов Киева она родила мужу Роману Дуде сыночка Ивана. К слову, ее супруг присутствовал на родах и вел себя очень мужественно! Счастливые новоиспеченные родители уже показали первое фото с малышом из роддома, а также видео с выписки домой. Теперь же Вера поделилась снимком с первой прогулки с ребенком на улице.
На трогательном фото Кекелия запечатлена в свободных светлых джинсах и белой футболке, а сверху она надела коричневый плащ. В руках артистка держит букет сирени, а рядом с ней стоит коляска с сыном. Звезда лучезарно улыбается и выглядит очень счастливой.
В подписи к трогательному кадру Вера отметила, что это был ее первый День матери (напомним, отмечается в Украине 10 мая, - прим. ред.) в роли мамы.
Фото: Вера Кекелия (instagram.com/kekeliavera)
"Сегодня впервые я праздную День Матери в роли мамы, а малыш обживает свою первую комфортную машину. Всех мамочек поздравляю с этим праздником! Здоровья Вам, вашим прекрасным деткам и крепких отношений внутри семьи", - пожелала всем мамочкам Кекелия.
Пользователи сети в свою очередь принялись поздравлять новоиспеченную маму и оставили ей много теплых пожеланий.
Скриншот комментариев (instagram.com/kekeliavera)
Ранее Вера Кекелия рассказала, как проходит ее беременность и подготовка к родам.