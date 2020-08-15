Кокетливая Тина Кароль загадочно ответила на вопрос о Дане Балане

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Слухи об их романе гуляют уже давно

Слухи о возможном романе между популярными артистами Тиной Кароль и Даном Баланом появились после шоу "Голос країни", где они оба выступали в качестве звездных тренеров. С тех пор они то затухают, то разгораются вновь, а сами звезды не дают конкретных ответов. Недавно певица интригующе отреагировала на вопрос о Балане. Эту тему подняли в эфире программы "Зірковий шлях".

Накануне Кароль наградили почетным орденом княгини Ольги. Поп-дива высказалась об этом событии и объяснила, чем государственная награда отличается от музыкальной.

"Есть вещи, которые невозможно подтасовать. Премии, то-се, это другое. Шоубизнесовые награды - они иные, чем такие звания. Это доверие от страны. Короче, на пляж теперь в купальнике ни-ни", - пошутила знаменитость.

"Хотя не знаю, какие там привилегии, меня все спросили: а что за это дают", - добавила она.

Журналист также озадачил Тину разговорами о пенсии - певица пообещала, что после выхода на заслуженный отдых ее никто уже не увидит. После чего ведущий поинтересовался, поздравил ли Дан Балан исполнительницу с награждением.

"Я тебе не скажу", - кокетливо ответила Кароль и тут же заметно смутилась.

Тина Кароль получила престижную награду (фото: instagram.com/tina_karol)

Напомним, что Тина Кароль рассказала, вернется ли ее 11-летний сын Вениамин в Лондон и показала милое семейное фото.

Ранее Тина Кароль в шикарном блестящем платье спустилась в метро и спела перед пассажирами.