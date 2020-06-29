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Кто кого? Юрий Горбунов устроил с подросшим сыночком "мужской" батл

Lite » Новости шоу-бизнеса 29.06.2020 - 16:42
Кто кого? Юрий Горбунов устроил с подросшим сыночком "мужской" батл
Катя Осадчая и Юрий Горбунов с сыном (фото: instagram.com/kosadcha)

Папа и сын посоревновались в серьезном "виде спорта"

Юрий Горбунов и Катя Осадчая свободное время посвящают сыночку Ивану, котрый растет активным и любознательным. Хоть лицо мальчика родители скрывают и не спешат показывать поклонникам, те уже давно вычислили, что мальчик похож на ведущего. Шоумен как-то пояснил, что показать себя публике - это должно быть самостоятельным решением мальчика, а пока он слишком мал, родители не хотят это делать вместо него. Звездный папа всячески балует и развивает малыша, а также уже берет его с собой в речные путешествия, ведь недавно шоумен стал дипломированным шкипером! Теперь же Юрий показал, как еще развлекается с сыном. Например, они прыгают на бабуте и устраивают настоящие соревнования.

Юрий в куртке, футболке и темных обтягивающих брюках, босиком с сеьезным лицом пытается "обскакать" резвого и активнго Ивана, который, похоже, папе уступать не собирается.

"Ну, хто кого перестрибає?" - в шутку и с вызовом поинтересовался ведущий. Подписчики Юрия предположили, что победил Иван, а также сделали комплименты звездной семье.

Кто кого? Юрий Горбунов устроил с подросшим сыночком &quot;мужской&quot; батл

Юрий Горбунов порезвился с сыном (instagram.com/gorbunovyuriy)

Очень повезло: Осадчая умилила фото Горбунова с подросшим сыночком

  • Очень красивый сын у вас
  • СУПЕР! И папа кайф словил!
  • Ох, какие милые!
  • Гарний тато
  • Ясно, що Іван

Скриншот комментариев

К слову, вдоволь напрыгавшись, Юрий пошл готовить шашлык на открытом воздухе – это не первый раз, когда он балует семью мясным блюдом собственного приготовления.

Напомним, что ранее Катя Осадчя показала совместное рабочее селфи с мужем. Она заинтриговала намеком, что пара вновь участвует в одном проекте на двоих.

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Автор: Lite

Теги Новости Украины Юрий Горбунов
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