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"Когда успел?" Потап похвастался фото из Парижа после финала Голоса країни 9

Lite » Новости шоу-бизнеса 22.04.2019 - 15:43
"Когда успел?" Потап похвастался фото из Парижа после финала Голоса країни 9
Фото: Потап (Instagram.com/realpotap)

Продюсер показал фото на фоне выдающейся достопримечательности

Популярный продюсер и рэпер Потап, а также звездный тренер шоу Голос країни Потап сразу после финала проекта решил отправиться во Францию. Его талантливая подопечная Карина Арсентьева стала суперфиналисткой вокального шоу, но уступила место подопечной Дана Балана Оксане Мухе. Похоже, певец решил, что ему пора отдохнуть от вокальных баталии и махнул в Париж. Фото из французской столицы на фоне одной из достопримечательностей он опубликовал а Instagram.

Потап сделал селфи рядом с Вандмской колонной. Он многозначительно показывает пальцем вверх – наверху достопримечательности стоит статуя Наполеона, но на фото ее невозможно рассмотреть из-за ракурса.

Поклонники удивились, как быстро он сменил Киев на Париж, а также решили поддержать и приободрить рэпера, ведь Потап очень верил в победу своей талантливой подопечной. Также они поделились опасениями, что теперь продюсер не захочет занять тренерское кресло в будущем сезоне шоу Голос країни, ведь участники его комманды еще ни разу не победили в проекте, что расстраивает рэпера.

&quot;Когда успел?&quot; Потап похвастался фото из Парижа после финала Голоса країни 9

Фото: Потап (Instagram.com/realpotap)

"Только не уходи из Голоса! Без тебя нудно и скучно будет!", "Только не уходи из Голоса! Мы тебя любим", "Крутяк!", "Потап, ты сдержишь свое обещание и не будешь больше в Голосе? Надеюсь, что нет. Голос без тебя не будет интересным, не будет тебя", "Ты наш победитель", "Ух… Потап, уже в Париж успел махнуть? Когда?", "Шикарный", "Привези сувениры", - писали комментаторы.

Ранее Потап и его группа MOZGI презентовала новый хит под названием "Chooyka" и пообещали вскоре снять на него клип.

Кстати, Потап удивил поклонников романтичным селфи на фоне цветущего абрикоса. Поклонники артиста начали думать, что спровоцировала изменения в жизни репера, сделав его более сентиментальным.

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